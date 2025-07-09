酷熱天氣｜今日有驟雨雷暴達33度　 明後日有大驟雨及狂風雷暴

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】酷熱天氣警告繼續生效。天文台今晨（7月9日）指出，一股西南氣流正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨，但該區高溫天氣持續。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度；吹和緩西南風。



天文台展望，明日（10日）及星期五（11日）有大驟雨及狂風雷暴。星期六（12日）天氣仍然不穩定。下周初驟雨逐漸減少。



圖為截至7月9日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月26日 熱帶低氣壓為港帶來狂風暴雨▼



丹娜絲今日橫過福建一帶 隨後靠近廣東漸減弱

天文台指出，受西南氣流影響，廣東沿岸今日仍然酷熱及有驟雨。而熱帶氣旋丹娜絲會在今日橫過福建一帶，隨後靠近廣東並逐漸減弱。預料與丹娜絲殘餘相關的低壓槽會在本周中後期，為廣東及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽減弱，下周初驟雨逐漸減少，天色較為明朗。

在上午5時，丹娜絲集結在福州之東北偏北約130公里，預料向西南偏西移動，時速約18公里，橫過福建一帶。

圖為截至7月9日凌晨2時00分，天文台對丹娜絲的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月9日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月1日 多區出現彩虹▼



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至下周四均有驟雨 下周日起連日達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（10日）至下周四（17日）均有驟雨。其中明日至周六（12日）有驟雨及雷暴，明日及周五（11日）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。明日最高氣溫30度，周五進一步回落至29度。周六（12日）有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，料介乎27至31度。

下周日（13日）至下周四仍有驟雨，均部份時間有陽光，且日間酷熱，介乎28至33度。