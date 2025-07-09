颱風丹娜絲登陸浙江溫州沿岸　料將西行及減弱

颱風「丹娜絲」的中心已於周二（8日）晚上9時25分左右，在浙江溫州市洞頭區沿岸登陸，登陸時中心附近最大風力9級。浙江省氣象台預計，周二晚上到周三（9日）日間，溫州、台州、麗水地區仍有強降水，其中溫州東部和台州南部的縣（市、區）有暴雨災害風險，需注意防範局地強降水可能引發的城鄉積澇、小流域山洪、山體滑坡等次生災害。



圖為2025年7月8日，受颱風丹娜絲逼近影響，浙江省杭州市風雨交加。（Photo by Lin Yunlong/Zhejiang Daily Press Group/VCG via Getty Images）

受丹娜絲影響，浙江多地機場於8日有航班取消，列車也大量停運。其中，溫州機場共取消航班航班69架次，其中進港45架次，出港24架次。另外，溫州市港口生產作業全部停止，海上客運航線全部停航，涉水工程全部停工，相關船舶選擇安全水域避風。

圖為2025年7月8日，受颱風丹娜絲逼近影響，浙江省杭州市風雨交加。（Photo by Lin Yunlong/Zhejiang Daily Press Group/VCG via Getty Images）

氣象部門表示，丹娜絲登陸後將會西行並減弱，減弱後的低壓環流可能會深入內陸，自東向西橫穿福建、江西、湖南、廣西，繼續「存活」超過3天，最終將在越南北部減弱消失。期間，西北地區東部、華北地區西部、四川盆地、江南中東部、雲南等地多降雨，部份地區有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨。