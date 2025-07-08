酷熱天氣｜今日有幾陣驟雨　日間酷熱達33度　稍後局部有雷暴

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】酷熱天氣警告仍然生效。天文台指出，一股西南氣流正影響廣東沿岸，預測本港今日（7月8日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，稍後局部地區有雷暴。吹和緩西南風。



天文台展望，明日（9日）日間短暫時間有陽光，稍後驟雨增多。星期四（10日）及星期五（11日）雨勢有時頗大。



圖為截至7月8日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月1日 多區出現彩虹▼



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將受低壓槽影響 本周中後期有大驟雨及雷暴

天文台指出，熱帶氣旋丹娜絲會在今日橫過東海，並在今日稍後至明日初時在浙江至福建一帶登陸，然後往西南方向移入內陸地區並減弱。同時，受西南氣流影響，廣東沿岸天氣酷熱及有驟雨。預料一道低壓槽會在本周中後期為廣東及南海北部帶來大驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱，周末期間驟雨逐漸減少，下周初天色較為明朗。

在上午5時，熱帶風暴丹娜絲集結在溫州以東約180公里，預料初時向東北偏北移動，時速約10公里，橫過東海，稍後轉向偏西方向緩慢移動，大致移向浙江至福建一帶。

圖為截至7月8日凌晨2時00分，天文台對丹娜絲的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月8日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼6月10日 天文台錄得35.6度高溫▼



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至下周三均有驟雨 明日稍後驟雨較多

根據天文台九天天氣預報，明日（9日）至下周三（16日）均有驟雨。其中明日至周六（12日）有驟雨及雷暴，明日稍後驟雨較多，最高32度；周四最高氣溫回落至30度。周五雨勢有時頗大，最高氣溫29度。周六初時驟雨較多，最高31度。

下周日（13日）至下周三仍有驟雨，部份時間有陽光。其中下周日最高32度；下周一（14日）至周三均日間酷熱，介乎28至33度。