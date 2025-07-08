廣東142個高溫預警生效　颱風｢丹娜絲｣預計10日折返帶來大暴雨

今日（7月8日）廣東氣溫持續上升。廣東氣象部門稱，截至當日8時32分，已有102個高溫預警生效中（74個高溫橙色預警和28個高溫黃色預警）。到了中午12時55分，生效中的高溫預警已增加到142個。廣州今日白天最高氣溫37℃，體感溫度更是會到40℃。



據中國氣象局預報，台風「丹娜絲」將於8日下午到夜間在浙江台州至福建寧德一帶沿海再次登陸（9至10級，23至28米/秒，熱帶風暴級或強熱帶風暴級）。

「廣東天氣」表示，預計10日（星期四）起，台風「丹娜絲」將折回給廣東澆水，高溫將有所緩解。不過由於「丹娜絲」移動路徑並未明確，對廣州的降雨影響時段和強度仍有不確定性。

預計「丹娜絲」將以每小時5-10公里的速度向偏西方向緩慢移動，維持或略有加強。從廣東省氣象台8日8時發布的台風路徑概率預報圖看，「丹娜絲」將走出「回馬槍」折返廣東。受「丹娜絲」環流影響，10日起廣東大部有大到暴雨局部大暴雨。

明後天，廣東大部高溫天氣將持續；10日至12日，廣東大部將有明顯降水，需防範強降水導致的山洪、泥石流、滑坡、崩塌等災害，同時需警惕水位上漲引發的中小河流洪水，並注意防御短時強降水引發的城鄉積澇災害。

廣州9日，將有多雲到陰天，有雷陣雨局部暴雨，氣溫介於26-35℃，相對濕度介於60%-95%，吹輕微的西南風；10日，雷陣雨轉大雨，氣溫介於25-31℃，吹輕微的東南風。

深圳天氣方面，預計8-9日多雲間晴天，有短時雷陣雨，高溫逐漸緩解，8日氣溫28-33℃，中北部和人口密集區最高氣溫35℃或以上；10-12日降雨增多，雷雨頻密；展望13日多雲到晴天，氣溫上升。