天氣｜今明有驟雨狂風雷暴　今日雨勢有時頗大　日間最高30度

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】受丹娜絲的殘餘與活躍西南季候風影響，華南沿岸和南海北部有大驟雨及狂風雷暴。天文台預測，本港今日（7月10日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁南至西南風。天文台展望，明日（11日）有大驟雨及狂風雷暴。星期六（12日）仍有驟雨。下周初驟雨逐漸減少。



天文台於清晨5時00分發出特別天氣提示，稱按照目前預測，丹娜絲的殘餘會在今日往西南方向移動，橫過廣東東部，隨後可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在今日及明日（11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。



天文台指出，在暴雨及較強西南季候風的共同影響下，珠江口一帶的天氣會較為惡劣。市民請留意天文台的最新天氣預測及警告。



圖為截至7月10日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月10日清晨5時45分，天文台顯示各區過去一小時雨量。（天文台網頁圖片）

▼7月9日 強雷雨帶深夜來襲▼



隨著丹娜絲殘餘遠離 下周初驟雨逐漸減少

天文台預料，受熱帶氣旋丹娜絲的殘餘及活躍西南季候風影響，未來一兩日華南沿岸及南海北部有大驟雨及狂風雷暴。隨著丹娜絲殘餘遠離及高空反氣旋增強，下周初驟雨逐漸減少，天色好轉及酷熱。

圖為截至7月9日晚上11時00分，天文台對丹娜絲的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月10日清晨4時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼6月10日 天文台錄得35.6度高溫▼



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至下周五均有驟雨 下周日起連日33度或以上

根據天文台九天天氣預報，除下周二（15日）大致天晴，明日（11日）至下周五（18日）均有驟雨。其中明日及周六（12日）有驟雨及狂風雷暴，明日雨勢有時頗大，最高氣溫29度；周六初時驟雨較多，最高31度。

下周日（13日）至下周五仍有驟雨，且日間酷熱，最高氣溫均達33度、最低28度。其中下周二大致天晴，最高更達34度。