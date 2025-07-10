丹娜絲回馬槍｜新界多處一小時雨量逾50毫米　大埔八鄉超過80毫米

【丹娜絲／紅雨／黃雨／暴雨警告／明日的天氣／hko／熱帶氣旋／移動路徑】熱帶氣旋丹娜絲「回馬槍」襲廣東，強雷雨帶及相關的強陣風周三（9日）晚上近10時南下，天文台在11時發出黃色暴雨警告信號，並於11時45分改發紅色暴雨警告信號，生效一小時。天文台指出，午夜前後的大雨為新界多處地區帶來約50毫米雨量，而大埔、八鄉及錦田一帶的雨量更超過80毫米。



7月9日深夜南下強雷雨帶首先抵達上水一帶，傾盤大雨，馬路水浸，巴士駛經時濺起積水。（香港01記者攝）

圖為天文台的雨量分布圖顯示，在截至周三（7月9日）24:00前的一小時，新界西雨量超過40毫米。（天文台圖片）

黃雨期間 荃灣曾錄得66毫米雨量

根據天文台的雨量分布圖顯示，在截至周三午夜前的一小時，除九龍、港島及大嶼山，全港廣泛地區錄得10毫半以上的雨量，其中新界西尤為顯著，荃灣、屯門、元朗雨量均超過40毫米。此外，天文台曾發出新界北部水浸特別報告，受水浸影響，新田公路往元朗方向近模範鄉全線在午夜起封閉。

圖為天文台於7月9日晚上10時45分至11時45分之間，於各區錄得的雨量。（天文台圖片）

據天文台統計，從晚上10時45分起的一小時間，荃灣錄得最多66毫米雨量、屯門58毫米、元朗為55毫米。而位於新界東的大埔區，最多更錄得82毫米雨量，冠絕各區。九龍區雨量明顯較少，其中觀塘最多僅1毫米；港島的中西區也錄得最多1毫米雨量。

7月9日深夜南下強雷雨帶首先抵達上水一帶，傾盤大雨。（香港01記者攝）

圖為天文台於7月9日晚上11時45分，至10日凌晨0時45分之間，於各區錄得的雨量。（天文台圖片）

紅雨期間 全港多區雨量超過20毫米

而在紅雨生效的11時45分至周四（10日）凌晨0時45分期間，新界雨勢持續，而油尖旺、黃大仙、觀塘也錄得最多超過20毫米雨量；中西區最多28毫米；離島區達到42毫米。

天文台於凌晨0時45分改發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

至凌晨1時40分，天文台取消黃色暴雨警告信號，但提醒雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

現場出現車龍。(圖片來源：Sun Vin/FB「上水人大聯盟」)