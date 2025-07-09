陳國基主持督導委員會會議　為應對未來兩日惡劣天氣超前準備

政務司司長陳國基周三（9日）主持應對極端天氣督導委員會會議，全面檢視並督導跨部門就颱風及暴雨襲港的整體準備和應變部署，並就未來兩天預計會出現暴雨及狂風雷暴的惡劣天氣作超前準備。政務司副司長卓永興、環境及生態局局長謝展寰、公務員事務局局長楊何蓓茵，以及相關政策局及部門的代表出席會議。



7月9日深夜南下強雷雨帶首先抵達上水一帶，傾盤大雨。（香港01記者攝）

按照目前預測，現時位於福建的熱帶氣旋丹娜絲周四（10日）將進入廣東並逐漸減弱，而其南側的活躍西南季候風會在周四及周五（11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴，屆時天氣可能較為惡劣，市民請留意天文台的最新天氣預測及警告。

渠務署即晚檢查及清理容易水浸地點

為應對可能出現的惡劣天氣，陳國基在會議上統籌協調各相關部門做好超前準備的工作，當中包括：

* 渠務署會於周三晚為全港約240個容易因淤塞而引致水浸的地點，進行特別檢查及清理的工作，並會繼續實施「及時清渠」的安排，合共180隊緊急應變隊伍會在全港各區檢查及清理渠道；

* 路政署周四會就安裝在有較高水浸風險的行車及行人隧道，包括觀塘道下通道；沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的部份行人隧道的水浸警告系統再次進行檢測，確保運作正常；

* 各區民政事務處已啟動相關應對工作，包括協調其他部門和機構加強防備；

* 保安局轄下的緊急事故監察及支援中心，將於周四下午5時起全面啟動，通過聯合運作平台監察市面情況，掌握各部門的實時資訊，以迅速評估風險，並制訂相應的應對方案和措施；

* 運輸署緊急事故交通協調中心會繼續每日24小時運作，並聯同公共運輸機構密切監察情況，及時向公眾發放緊急交通的資訊及安排。

圖為2025年7月9日，政務司司長陳國基主持應對極端天氣督導委員會會議，全面檢視並督導跨部門就颱風及暴雨襲港的整體準備和應變部署。（政府新聞處圖片）

教育局將按需要盡早公布上課等安排

另外，教育局會密切留意天氣情況，並按需要盡早公布有關學校上課及參加中學學位分配小六學生的註冊日的安排， 政府呼籲市民保持警覺，惡劣天氣情況下遠離河道、斜坡等危險地方，停止所有水上活動，並繼續留意政府發放的最新消息。