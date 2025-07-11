暴雨最新消息｜丹娜絲殘餘正向西橫過深圳 天文台料今有狂風雷暴
【hko／丹娜絲／紅雨／黃雨／暴雨警告／明日的天氣／熱帶氣旋／移動路徑】熱帶氣旋丹娜絲「回馬槍」襲廣東，天文台周五（11日）早上指出，丹娜絲殘餘正向西橫過深圳，受其與活躍西南季候風的影響，華南沿岸和南海北部有驟雨及雷暴；預測本港今日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。
▼7月11日星期五 暴雨天氣▼
【08:45】天文台指丹娜絲的殘餘正向西橫過深圳一帶。受其與活躍西南季候風的影響，華南沿岸和南海北部有驟雨及雷暴，預測今日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約29度，吹輕微至和緩南至西南風。
【08:30】天文台取消雷暴警告。
▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼
【07:15】 天文台：雷暴警告有效時間延長至上午8時30分，預料新界西部有幾陣雷暴。
【06:00】 天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時30分，預料大嶼山、新界西部有幾陣雷暴。
【05:21】 社會福利署轄下提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃，以及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位今日（11日）不會開放。市民如有需要，可聯絡有關中心或服務單位尋求協助。
【05:00】 政府指所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）今日（11日）停課。假如夜校今晚需要停課，教育局會於稍後公布。另外，原定今日辦理中一入學註冊手續的日期改為下星期一（14日）。
【00:45】天文台：受丹娜絲的殘餘及活躍西南季候風影響，本港昨日多雲，有大驟雨及狂風雷暴，各區普遍錄得約100毫米雨量，而新界西部分地區的雨量更超過140毫米。此外，香港境內全日錄得超過4,000次雲對地閃電，多處地區亦錄得每小時約70公里的強陣風。
【00:19】民政事務總署已為有需要人士加開兩個臨時庇護中心，分別為港島的西營盤社區綜合大樓社區會堂，以及新界的西貢賽馬會大會堂。
▼7月10日星期四 暴雨天氣▼
【20:00】天文台取消黃色暴雨警告信號。雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。
【17:00】政府公布取消今晚8時的「幻彩詠香江」。
【15:30】天文台改發黃色暴雨警告。預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。
【14:45】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。
【14:36】天文台預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午2時30分左右，沙洲錄得每小時約70公里的強陣風。
【12:42】新界北部水浸特別報告生效。天文台指，新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響，在過去1小時，該區錄得超過60毫米雨量。
【12:40】天文台發出紅色暴雨警告信號。
【12:15】丹娜絲的殘餘正往西南方向橫過廣東東部，預料隨後可能在東莞至惠州一帶掠過，其南側的活躍西南季候風會在今日及明日普遍影響珠江口一帶，預料該區會有暴雨及狂風雷暴。
【10:40】天文台改發黃色暴雨警告信號。
【09:53】天文台預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午9時50分左右，橫瀾島錄得每小時約75公里的強陣風。
【09:40】社會福利署宣布，紅色暴雨警告信號已經生效，所有提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。
【09:38】紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。
【09:36】紅色暴雨警告信號生效。
【08:35】黃色暴雨警告信號生效。天文台預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
【08:20】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【07:55】位於珠江口的強雷雨區正逐漸向南移動，預料會在未來兩三小時影響本港。天文台指，按照目前預測，丹娜絲的殘餘會在今日往西南方向移動，橫過廣東東部，隨後可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在今日及明日普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。
天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。在暴雨及較強西南季候風的共同影響下，珠江口一帶的天氣會較為惡劣。
【05:30】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午8時30分，預料香港有狂風雷暴。
【05:00】天文台：按照目前預測，丹娜絲的殘餘會在今日往西南方向移動，橫過廣東東部，隨後可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在今日及明日普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。同時，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。在暴雨及較強西南季候風的共同影響下，珠江口一帶的天氣會較為惡劣。市民請留意天文台的最新天氣預測及警告。
【04:00】天文台特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【02:25】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午6時正，預料香港有狂風雷暴。
【02:25】天文台取消新界北部特別水浸報告。
【01:40】天文台取消黃色暴雨警告信號，但提醒雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。
【00:45】天文台改發回黃色暴雨警告信號。在截至00:00的一小時，大雨主要落在新界西，一小時雨量超過40毫米。
【00:05】運輸署指因水浸，新田公路(往元朗方向)近模範鄉的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛，提醒駕駛人士請考慮改用其他道路。
▼7月9日星期三 暴雨天氣▼
【23:55】天文台發出新界北部水浸特別報告。
【23:45】天文台發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。
【23:35】天文台指與丹娜絲殘餘相關的大驟雨及狂風雷暴正影響本港，如該雷雨帶進一步發展，天文台有機會需要發出紅色暴雨警告信號。
【23:15】天文台指熱帶氣旋丹娜絲已在福建減弱為低壓區。不過按照目前預測，丹娜絲的殘餘會往西南方向移動，並在明日（10日）進入廣東，隨後可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在明日及星期五（7月11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。
【23:00】強雷雨帶及相關的強陣風已逼近港深接壤地區，天文台發出黃色暴雨警告信號。
【22:30】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【22:25】澳門地球物理氣象局指現時珠江口附近已出現強對流天氣，未來2至3小時將可能出現強雷雨及陣風，請市民留意。
【22:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。
【22:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至明日凌晨1時正，預料香港有狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。
【21:55】天文台：位於廣東的強雷雨帶及相關的強陣風正逐漸向南移動，可能在未來兩三小時影響本港。市民應提高警惕。
【18:00】天文台：熱帶氣旋丹娜絲正橫過福建。按照目前預測，丹娜絲會往西南方向移動，逐漸減弱，並在明日（7月10日）進入廣東，隨後其殘餘可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在明日及星期五（7月11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。同時，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。在暴雨及較強西南季候風的共同影響下，珠江口一帶的天氣會較為惡劣。市民請留意天文台的最新天氣預測及警告。
天文台傍晚指出，熱帶氣旋丹娜絲正橫過福建。按照目前預測，丹娜絲會往西南方向移動，逐漸減弱，並在明日（10日）進入廣東，隨後其殘餘可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在明日及星期五（11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。
天文台會視乎本地風力變化，考慮發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。在暴雨及較強西南季候風的共同影響下，珠江口一帶的天氣會較為惡劣。
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