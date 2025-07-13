天文台：酷熱天氣警告生效　多區氣溫超過32度　上水錄34.4度

高空反氣旋正為中國東南部帶來炎熱的天氣，本港酷熱天氣警告及工作暑熱警告於下午約12時半生效。天文台指，本港多處氣溫上升至32度左右，而一股西南氣流為華南沿岸帶來驟雨。下周三為文憑試放榜日，天文台預計，當日最高氣溫33度，部分時間有陽光，初時局部地區有驟雨，日間酷熱。



另外，天文台預料一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展，並在本週後期靠近呂宋一帶，但其後路徑存在變數。



天文台表示，正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度左右。(天文台網頁截圖)

多區氣溫上升至32度 上水錄34.4度

天文台指，正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度左右，而截至下午12時半，沙田錄得32.7度、大埔錄得32.6度，黃大仙錄33.8度，上水更錄得34.4度。而一股西南氣流為華南沿岸帶來驟雨。

本港今日天氣炎熱，最低氣溫錄28度，最高氣溫為33度。下午部分時間有陽光，局部地區有驟雨，今晚大致多雲。吹輕微至和緩西南風。展望未來數日部分時間有陽光及酷熱，仍有一兩陣驟雨。

高空反氣旋會在未來兩三日為廣東帶來酷熱的天氣。(資料圖片)

廣闊低壓區正發展 本週後期靠近呂宋一帶

高空反氣旋會在未來兩三日為廣東帶來酷熱的天氣，同時受西南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。本週後期廣東風勢微弱，內陸地區天氣極端酷熱。天文台預料一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展並在本週後期靠近呂宋一帶，但其後路徑存在變數。

至於未來九日天氣預報方面，未來五日部份時間有陽光，首三日有幾陣驟雨，包括周三文憑試放榜日，而周四及周五，則日間酷熱。而周六後期則多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。