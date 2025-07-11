停課冇雨　天文台：原料丹娜絲殘餘今早本港以北掠過　終橫過深圳

【明日的天氣／天文台／HKO】天文台昨日（10日）預測，受丹娜絲殘餘及西南季候風影響，今日香港將有大雨，全日雨量或超過390毫米。不過，天氣未如天文台預測，今早多區都未有大雨。



天文台今日（11日）下午於《天氣隨筆》專欄再度解畫，表示雨區走向及落點隨機性相當大，以現時科技水平要精確預測暴雨出現的位置和時間仍有一定限制。天文台指，各電腦模式均預料丹娜絲殘餘的旋渦中心會今早於本港以北掠過，並有機會再度帶來狂風大雨。到今早，旋渦中心橫過深圳一帶，非常接近本港，重申本港剛好處於強雨區之間，雨勢較預期弱。



今早7時30分的雷達圖像顯示最強雨區主要影響廣東東部，而珠江口以西亦有雨區發展。（天文台圖片）

熱帶氣旋的殘餘7月11日上午橫過珠江口一帶，本港並無大驟雨和狂風雷暴，在尖沙咀海旁，遊客如常觀看維港及打卡，要用手擋太陽。（梁鵬威攝)

熱帶氣旋的殘餘7月11日上午橫過珠江口一帶，本港並無大驟雨和狂風雷暴，在尖沙咀海旁，遊客如常觀看維港及打卡。（梁鵬威攝)

熱帶氣旋丹娜絲星期二（8日）晚上於浙江登陸後逐漸轉往西南方向移動，並在福建減弱為低壓區，其殘餘的旋渦中心於星期三（7月9日）進入廣東，並在昨日（7月10日）及今日（7月11日）靠近珠江口一帶。 熱帶氣旋移入內陸後會逐漸減弱，而減弱速度取決於大氣環境及陸地的影響。

▼7月11日上午 無狂風雷暴兼出太陽▼



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部分電腦模式預測今日雨量可逾300毫米

天文台於「天氣隨筆」《丹娜絲殘餘及西南季候風帶來的大雨》表示，根據電腦預報模式預測，丹娜絲殘餘的旋渦中心會橫過中國東南部，與其氣旋式環流相關的西北風會配合活躍西南季候風的水汽輸送，於昨日及今日在珠江口一帶匯聚。再配合高空輻散等有利條件，旋渦中心南側的暴雨及狂風雷暴會影響香港，部分模式預測本港日雨量超過300毫米。

天文台於星期三及四三度發出紅雨警告，本港多處地區24小時內錄得超過140毫米雨量，而荃灣區更錄得超過240毫米。

雷達圖像顯示星期三至星期四有多道強雨帶橫過本港，天文台需要三度發出紅色暴雨警告信號。（天文台圖片）

根據雷達數據估算，星期三晚上10時至昨晚10時的累積雨量圖 。（天文台圖片）

▼7月10日下午 狂風暴雨續至下午初段▼



丹娜絲殘餘旋渦中心今早橫過深圳

各電腦模式均預料丹娜絲殘餘的旋渦中心會繼續向西移動，在今早於本港以北掠過，並有機會再度為本港帶來狂風大雨。到今早，丹娜絲殘餘的旋渦中心橫過深圳一帶，非常接近本港。

然而，由於雨區的走向及落點具相當大的隨機性，以現時科技水平要精確預測暴雨出現的位置和時間仍然有一定的限制。 天文台「天氣隨筆」

今早最大雨區影響廣東東部 因三項有利暴雨發展元素集中在該區

結果今早最大雨的區域主要影響廣東東部，這是因為有利暴雨發展的低層輻合、水氣輸送及高層輻散區域均集中在該區。而珠江口以西亦有雨區發展，該區錄得40至50毫米的雨量。本港剛好處於強雨區之間，雨勢較預期弱。

今早925百帕（約800米高度）的觀測顯示丹娜絲殘餘的旋渦中心今早位於珠江口一帶，附近有不少對流活動發展。（天文台圖片）

下周初至中期天色好轉 日間酷熱

天文台預料丹娜絲殘餘的旋渦中心今日逐漸消散，但受活躍西南季候風影響，明日（12日）華南沿岸及南海北部仍有驟雨及雷暴。明日下午短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩西南風，初時離岸風勢間中清勁。

隨著高空反氣旋增強，廣東沿岸下週初至中期天色好轉，日間酷熱，亦有幾陣驟雨。預料高空反氣旋會在下週後期減弱，而一個廣闊低壓區會為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

九天天氣預報。（天文台網站截圖）

▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼

