天文台料菲律賓東低壓區逐漸發展　九天天氣預報暗藏會否打風預測

【hko／天文台／打風／天氣預報／熱帶氣旋】天文台今日（12日）表示，預料高空反氣旋會在下周後期減弱，而一個廣闊低壓區會在菲律賓以東海域逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣。內地中央氣象台預測，預計未來10天，西北太平洋將有一至兩個熱帶氣旋生成，並可能於中旬後期影響東南部海域。



會否打風？兩大傳統電腦預報模式均未有顯示會有熱帶氣旋由東面進入南中國海，而是料都有熱帶氣旋在台灣東南海域生成，並移向台灣方面；不過四個人工智能預報模式結果均顯示，會有熱帶氣旋進入南中國海，並向西移向廣東面部至海南島「西登」。天文台九天天氣預報其實「暗藏」啟示，料由18日至21日本港先是吹微風2級，後轉北至東北風，再轉東至東北風，與有熱帶氣旋「西登」時，本港風力變化相似。



▼7月11日上午 無狂風雷暴兼出太陽▼



熱帶氣旋丹娜絲的殘餘7月11日上午橫過珠江口一帶，本港並無大驟雨和狂風雷暴，在尖沙咀海旁，但有遊客照開遮，因要擋太陽。（梁鵬威攝)

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘7月11日上午橫過珠江口一帶，本港並無大驟雨和狂風雷暴，在尖沙咀海旁，遊客如常觀看維港及打卡。（梁鵬威攝)

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘7月11日上午橫過珠江口一帶，本港並無大驟雨和狂風雷暴，在尖沙咀海旁，遊客如常觀看維港及打卡。（梁鵬威攝)

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明日的天氣：部分時間有陽光及有幾陣驟雨 氣溫最高32度

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘消散後，天文台今日表示，未來數日廣東沿岸天色好轉，日間酷熱。

九天天氣預報顯示，天文台預測明日（13日，星期日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，吹西南風，市區氣溫最高32度。由下周一（14日)開始至周四（17日)天氣相若，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28至33度。

天文台7月12日上午11時半更新九天天氣預報，出現有熱帶氣旋由東面逼近，再由香港以南橫過的預測。（天文台圖片)

下周五起由吹微風2級 逐漸變吹東北風

夏天本港盛行吹西南風，不過天文台預測下周五（18日)會由原吹西風3級，變為吹微風2級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱；到下周六（19日）改吹北至東北風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴。

風力由其後的周日（21日）開始增強，吹北至東北風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；到周一（22日）轉吹東至東北風4級，離岸5級，多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

下周中開始風向變化合符有熱帶氣旋「西登」情況

在北半球，氣流以反時針方向流向熱帶氣旋中心。當有熱帶氣旋由東面逼近時，先會受其下沉氣流影響，本港變得酷熱無風；天文台以「沙灘球」解說熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。

當有熱帶氣旋集結在本港之東南海域上空時，本港吹北至東北風；隨着其續向西移動，橫過香港以南時，風向逐漸轉為東至東北風，其後再轉東至東南風。這即是有熱帶氣旋「西登」風向變化，相對「東登」對本港有較大威脅。

天文台九天天氣預報中預測18至21日先是吹微風2級，後轉北至東北風2至3級，再而北至東北風增強至4級，其後轉東至東北風4級，離岸5級，與有熱帶氣旋「西登」時的風力變化一樣。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統7月12日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統7月12日上午顯示預測結果▼



傳統電腦預報模式與人工智能模式對決：趨向台灣定「西登」

目前全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）兩大傳統電腦預報模式均未有顯示會有熱帶氣旋由東面進入南中國海，而是都傾向預測有熱帶氣旋在台灣東南海域生成，並移向台灣方面。

不過天文台地球天氣網頁上四個人工智能預報模式結果均顯示，會有熱帶氣旋進入南中國海，並向西移動，其中ECMWF人工智能預報系統「歐中AIFS」料「西登」廣東西部至海南島一帶，「伏羲」及「盤古」的結果也相似，「風鳥」則料該熱帶氣旋組織鬆散，而其後有另一個熱帶氣旋逼近菲律賓。

有關結果由電腦直出，未經專家調整。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統「歐中AIFS」7月12日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」7月12日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」7月12日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「風鳥」7月12日上午顯示預測結果▼

