天文台預測下周酷熱33度 中央氣象台料有熱帶氣旋影響東南部海域
撰文：倪清江
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【HKO／天文台／打風／熱帶氣旋／颱風／廣闊低壓區】熱帶氣旋丹娜絲的殘餘今日（11日）下午正逐漸移入廣東內陸，天文台預測明日（12日）下午短暫時間有陽光；及隨着高空反氣旋增強，廣東沿岸下周初至中期天色好轉，日間酷熱，亦有幾陣驟雨，市區最高33度。
天文台表示，預料高空反氣旋會在下周後期減弱，一個廣闊低壓區會為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣；內地中央氣象台今日表示，預測本月中旬西北太平洋還將有一至兩個熱帶氣旋生成，並可能於下旬影響中國東南部海域。今日所見，各主要官方氣象機構的預測，不論傳統電腦模式或AI人工智能模式均有分歧。
▼7月11日上午 無狂風雷暴兼出太陽▼
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明日的天氣：初時有狂風雷暴 下午短暫時間有陽光
丹娜絲的殘餘正逐漸移入廣東內陸後，天文台預測本港天色好轉，料明日（12日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光，市區氣溫最高31度。
天文台表示，隨着高空反氣旋增強，廣東沿岸下週初至中期天色好轉，日間酷熱，亦有幾陣驟雨。預測下周日（13日）至周三（16日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區最高33度。
天文台預料高空反氣旋會在下周後期減弱，而一個廣闊低壓區會為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。本港天氣稍為轉差，下周四（17日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，到周五及周六（18日及19日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，隨後的周日（20日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。
要留意天文台預測下周五至其後的周日，本港風力甚弱，吹微風2級，較可能是有熱帶氣旋逼近台灣至粵閩交界一帶。今日所見，各主要官方氣象機構的預測，不論傳統電腦模式或AI人工智能模式均有分歧。
▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼
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