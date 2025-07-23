天氣｜今日初時驟雨較多　局部地區有雷暴　日間最高30度

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。天文台預測，本港今日（7月23日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴。日間最高氣溫約30度。吹和緩東至東南風，初時離岸風勢間中清勁。



天文台展望，明日（24日）仍有幾陣驟雨，接近周末至下周初部份時間有陽光，日間酷熱，但局部地區有驟雨。



圖為截至7月23日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月20日 天文台改發10號風球▼



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菲律賓以東熱帶氣旋料本周後期移入東海

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸及南海中北部帶來驟雨及雷暴，而廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，並為呂宋附近帶來不穩定天氣。同時，位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋會大致移向琉球群島一帶，並在本周後期移入東海。

預料接近周末廣東地區風勢微弱，日間酷熱，但局部地區有驟雨。而一股西南氣流會在下周初影響沿岸地區。此外，熱帶氣旋韋帕會在今日橫過老撾並逐漸消散。

在上午5時，熱帶低氣壓韋帕集結在河內之西南約210公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過老撾並逐漸消散。同時，位於呂宋海峽以東的熱帶低氣壓集結在沖繩島之東南偏南約750公里，預料向西北移動，時速約22公里，大致移向琉球群島一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月23日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼6月10日 天文台總部錄得35.6度▼



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至下周四均有驟雨 周五至周日酷熱達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（24日）至下周四（31日）均有驟雨，其中明日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，料介乎27至32度。周五（25日）至下周日（27日）均部份時間有陽光，日間酷熱，介乎28至33度。

下周一（28日）至下周四均有幾陣驟雨，其中下周一及周二（29日）最高32度；下周三（30日）及周四最高31度。