韋帕尾後雨　天文台料廣闊低壓槽帶來驟雨雷暴　有廣闊低壓區發展

【天文台／HKO／明日的天氣／大暑／天氣預報】天文台預測熱帶氣旋韋帕會在明日（22日）橫過北部灣並移向越南北部，但一道廣闊低壓槽仍會在未來兩三日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，料明日二十四節氣的「大暑」大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大。



天文台指一個廣闊低壓區會在未來兩三日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。目前各主要官方傳統或AI人工智能預測，都料該低壓系統會向北移向日本或日本以南海域，7月尾前往日本旅遊市民要留意。



強烈熱帶風暴韋帕7月21日20時集結在香港之西南偏西約650公里，中心附近最高持續風速:每小時90公里。（天文台圖片）

熱帶氣旋韋帕仍屬強烈熱帶風暴級，今晚8時集結在香港之西南偏西約650公里。在晚上11時，韋帕集結在河內以東約230公里，預料向西南偏西移動，時速約10公里，橫過北部灣並移向越南北部下龍和首都河內一帶。

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號球，韋帕中午時近最接近香港，杏花邨再出現浪拍岸場景，有居民在圍欄外觀看，（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，杏花邨風勢愈來愈大，來追風的市民都站不住腳，與清晨時判若兩個世界。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，杏花邨風勢愈來愈大，來追風的市民都站不住腳，與清晨時判若兩個世界。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，杏花邨風勢愈來愈大，來追風的市民都站不住腳，與清晨時判若兩個世界。（廖雁雄攝）

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韋帕外圍雨帶仍影響廣東沿岸及南海北部。本港今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，大部分地區錄得約30毫米雨量。

明日的天氣：「大暑」不熱 初時雨勢有時較大

天文台預測一道廣闊低壓槽仍會在未來兩三日，為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴；預料接近周末廣東沿岸風勢微弱，日間酷熱，而一股西南氣流會在下周初影響沿岸地區。

預測明日（22日，星期二）二十四節氣的「大暑」不熱，氣溫介乎26至30度；吹東南風4至5級，初時離岸間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大，海有湧浪。星期三（23日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，吹東至東南風4級。

天文台7月21日下午更新九天氣預報，料未來數日陰晴不定。（天文台圖片）

周四起日間重見陽光 周五六日間酷熱

天文台料周四（24日）起「重見天日」，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，局部地區有雷暴，市區最高32度；周五及周六 （25及26日）部分時間有陽光，日間酷熱，市區最高33度，稍後局部地區有驟雨。

天文台預測下周日及一（27及28日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周二及三（28及29日）大致多雲，有幾陣驟雨。

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天文台在預測中提到，一個廣闊低壓區會在未來兩三日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。根據歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)及一些人工智能的預測，將增為熱帶氣放，料會向北移動，移向日本或其南面的海域。