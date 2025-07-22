天文台一度發出黃色暴雨警告 雷暴警告延長至周三凌晨
撰文：石國威
出版：更新：
【hko／天文台／紅雨／黃雨／黑雨／暴雨警告／明日的天氣】香港天文台今日（22日）晚上7時再發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雨區發展，40分鐘後再指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，其後於8時發出黃色暴雨警告信號，至深夜11時45分取消。
【23:45】天文台取消黃色暴雨警告信號。
【22:45】雷暴警告有效時間延長至周三（23日）凌晨0時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。
【20:55】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上23時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【20:00】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
【19:40】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼
+16
+12
【19:00】天文台：珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來一兩小時本港局部地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。
【15:16】天文台發出雷暴警告，有效時間至下午17:30。
【14:45】天文台發出特別天氣提示，指受廣闊低壓槽影響，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，籲市民提高警惕。
+15
．黃色雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
．紅色暴雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。
．黑色暴雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。
丹娜絲「回馬槍」暴雨襲港 2023年世紀黑雨同因「殘餘」引致丹娜絲回馬槍｜新界多處一小時雨量逾50毫米 大埔八鄉超過80毫米丹娜絲回馬槍｜廣東多地發暴雨橙色預警 深圳料兩小時雨量50毫米暴雨最新消息｜半夜驟雨雷暴 天文台錄港島及將軍澳逾10毫米雨量丹娜絲回馬槍｜天文台：南側季候風與暴雨疊加來襲 或發暴雨警告