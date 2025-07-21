韋帕10號風球｜家長帶子女追風犯法？ 大律師：可構成虐兒罪
撰文：林子慰
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颱風韋帕昨日（20日）襲港，天文台一度發出10號風球，有家長帶16歲以下的子女外出追風。有議員認為在明知高風球的情況下，帶子女外出，有令子女受傷的風險，或涉疏忽照顧兒童；有大狀指不論父母是否具傷害子女的意圖，有關行為皆可構成虐兒罪。
▼7月21日颱風韋帕10號風球尖沙咀直擊▼
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昨日颱風韋帕襲港，天文台曾發出10號風球。網上不少影片及照片拍攝到父女帶子女外出追風，感受風力。片段及照片顯示，有幼童被帶出追風時，疑似受驚，面露難色，蜷縮於父母懷中，惟父母疑未有理會，仍繼續追風。
大律師陸偉雄：貪得意帶子女追風 涉疏忽照顧兒童
大律師陸偉雄譴責帶子女外出追風的行為，「父母在明知有十號風球及八號風球的情況下，因貪得意帶子女去現場追風，不顧危險，或涉疏忽照顧兒童，觸犯虐兒罪。」他亦指，虐兒罪涉及範圍大，不論父母是否具傷害意圖，若其行為或令子女受傷，均有可能觸犯「侵害人身罪條例27條」的虐兒罪。
議員江玉歡：正常人不會不顧安危帶幼童出去追風
立法會議員江玉歡亦認為有關行為或構成疏忽照顧兒童。她指出父母對子女應盡看管權，若父母帶子女在高風球的情況下去岸邊追風，如子女出事則大有可能觸犯有關虐兒法例。她亦指，一般正常人不會在危險情況下，不顧子女安危，帶幼童出去追風。
社福界立法會議員狄志遠亦指，高風球生效時外出追風不恰當。即使家長沒傷害小朋友的動機，無論是否發生事故，均有可能觸犯疏忽照顧的罪行。他補充，若發生事故，警方或以虐兒罪控告父母。
▼7月20日颱風韋帕10號風球杏花邨直擊▼
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事務律師：刑事法庭寧縱勿枉 虐兒罪難定罪
不過，事務律師陳柏豪則指出，家長在十號風球帶同子女追風，雖忽視自身及子女的安危，但刑事法庭寧縱勿枉，除非控方能證明家長帶同子女追風的動機，是「故意」虐待及為了傷害子女，而非單純疏忽，否則並不易以虐兒罪定罪。他舉例，虐兒罪比較常見的定罪情況，包括襲擊子女，以及故意不讓子女穿足夠衣服或提供足夠食物等。
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