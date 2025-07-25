天文台取消黃雨警告　3小時內提示狂風暴雨、冰雹　一度改發紅雨

天文台今日（25日）晚上9時10分取消黃色暴雨警告信號。由晚上6時半起，在3小時內先後多次發出特別天氣提示，包括由最初局部大雨、至本港受大驟雨及強烈狂風雷暴影響，並預料短期內可能受冰雹影響。其中西貢區雨勢最大，或會嚴重水浸。晚上7時40分，天文台更一度改發出紅色暴雨警告信號持續約一小時。



天文台晚上7時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。（倪清江攝）

天文台晚上7時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。（倪清江攝）

【21:10】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【20:40】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【19:40】天文台發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

【19:23】大驟雨及強烈狂風雷暴正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。市民請提高警惕，並留意最新天氣消息。

【19:20】天文台發出局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【19:10】天文台發出黃色暴雨警告。

【19:00】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台晚上7時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。（倪清江攝）

天文台晚上7時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。（倪清江攝）

【18:55】預料本港在短期內可能受冰雹影響、猛烈陣風吹襲香港。市民如身處室外，應立刻到安全地方躲避。傍晚約6時50分，西貢錄得每小時約110公里的猛烈陣風。

【18:35】高溫觸發的驟雨及雷暴正影響本港東部，並有機會影響其他地區。預料本港短期內有強烈狂風雷暴，部份地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【18:30】預料猛烈陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，應立刻到安全地方躲避。預料本港在短期內可能受冰雹影響。

天文台預料本港短期內有強烈狂風雷暴，部分地區雨勢較大，短期內更可能受冰雹影響。（倪清江攝）

天文台預料本港短期內有強烈狂風雷暴，部分地區雨勢較大，短期內更可能受冰雹影響。（倪清江攝）

天文台預料本港短期內有強烈狂風雷暴，部分地區雨勢較大，短期內更可能受冰雹影響。（倪清江攝）