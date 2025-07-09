丹娜絲路徑｜天文台特別天氣提示：周四、周五料有暴雨及狂風雷暴

天文台今午（9日）12時發出特別天氣提示，指熱帶氣旋丹娜絲正橫過福建一帶，而按照目前預測，丹娜絲會在今明兩日（9日及10日）往西南偏西方向移動，進入廣東並逐漸減弱，隨後其殘餘可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在明日及星期五（11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。



圖為2025年7月6日，中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟。（聯合報圖片）

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天文台考慮發出強烈季候風信號：珠江口一帶天氣會較為惡劣

天文台在特別天氣提示又指，會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號，在暴雨及較強西南季候風的共同影響下，珠江口一帶的天氣會較為惡劣。

天文台早前解丹娜絲「直角轉彎」原因

天文台早前在在社交網頁解釋，今次熱帶氣旋丹娜絲「直角轉彎」的原因。 天文台表示，丹娜絲形成初期慢慢向偏西北方向移動，但在南海東北部徘徊一段時間後，就「直角轉彎」移向東北方向，令不少人大感驚奇；原因是受到引導氣流影響，丹娜絲之前夾在南北兩個高空反氣旋之間，引導氣流較弱而停滯不前，但隨住高空反氣旋位置改變，引導氣流開始轉為明顯，丹娜絲因而加速向東北移動，遠離香港。

天文台又說，預測丹娜絲的發展及移動路徑遇到頗大挑戰，今次電腦預測模式的表現與6月時熱帶氣旋「蝴蝶」相似，人工智能模式比傳統電腦模式更早捕捉到丹娜絲的路徑變化，能夠預測丹娜絲會在南海東北部徘徊及「直角轉彎」。