暴雨最新消息｜天文台：元朗已錄或料有每小時雨量逾百毫米大暴雨
撰文：石國威
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【hko／天文台／紅雨／黃雨／黑雨／暴雨警告／今日的天氣】香港天文台今早（18日）11時15分發出黃色暴雨警告信號，5分鐘後，新界北部水浸特別報告生效。天文台指，大驟雨及狂風雷暴正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展，籲市民提高警惕，並留意最新天氣消息。
【11：30】局部地區大雨提示：元朗區及荃灣區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。當中元朗區已錄得或預料會有每小時雨量超過100毫米的大暴雨。荃灣區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。
【11：23】大驟雨及狂風雷暴正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。市民請提高警惕，並留意最新天氣消息。
．黃色雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
．紅色暴雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。
．黑色暴雨警告信號——表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。
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