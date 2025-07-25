范斯高風暴中心曝光｜近800公里界線　天文台主任放假坐飛機直擊

【范斯高／天文台／台灣／熱帶氣旋】天文台今日（25日）在社交平台以「Uncle又喺飛機影到風暴中心」為題，分享一名科學主任放假乘坐飛機期間，在台灣附近海域上空意外拍攝到范斯高的真身，從相片中可清晰看到范斯高的風暴中心，以及附近的螺旋雲帶。根據天文台預測路徑，范斯高周六（26日）將逼近香港800公里範圍界線，但料對香港威脅不大。



天文台一名科學主任7月25日乘坐飛機意外拍攝范斯高的真身。（天文台FB圖片）

天文台一名科學主任7月25日乘坐飛機意外拍攝范斯高的真身。（天文台FB圖片）

天文台一名科學主任7月25日乘坐飛機意外拍攝范斯高的真身。（天文台FB圖片）

天文台科學主任乘坐飛機意外拍攝范斯高的真身

天文台今日（25日）在社交平台發文指，早上約11時一名科學主任乘坐飛機經過台灣附近海域時，竟然意外拍攝到疑似風暴的相片，經過對拍攝時間、方位、航班飛行路線、高度及衛星圖像，確認為熱帶氣旋范斯高的真身。

根據天文台預測路徑，范斯高周六（26日）將逼近香港800公里範圍界線，但料對香港威脅不大。

當時飛機所在的衛星雲圖。（天文台FB圖片）

范斯高周六（26日）將貼近香港800公里範圍界線，但料對香港威脅不大。（天文台圖片）

范斯高當時屬熱帶低氣壓級別 風暴中心清晰

天文台介紹指，當時范斯高屬於熱帶低氣壓級別，可通過相片清晰看到范斯高的風暴中心，以及附近的螺旋雲帶。按天文台網頁分類，熱帶低氣壓為熱帶氣旋的最低級別，最高持續風力只有每小時41至62公里。

熱帶低氣壓為熱帶氣旋的最低級別。（天文台網頁截圖）

螺旋雲帶低於飛機的飛行高度

天文台又指，由於該螺旋雲帶由相對較低的雲層組成，低於飛機的飛行高度，因此科學主任才可在飛機拍攝上圖。「特別鳴謝科學主任放假都Send靚相返天文台。」

▼2023年超強颱風蘇拉風眼一帶▼



▼2024年熱帶風暴桃芝風眼一帶▼

