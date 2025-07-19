韋帕風眼曝光｜飛行服務隊定翼機直擊風眼　下投探空儀助分析數據

【韋帕／打風／HKO／天文台／颱風／1號風球／3號風球／8號風球／9號風球／10風球】熱帶氣旋韋帕料將近距離掠過香港以南海域，天文台將於周日（20日 )凌晨0時20分改發8號風球。政府飛行服務隊今午（19日)協助天文台派出定翼機，飛往韋帕的「風眼」附近投放「下投式探空儀」搜集數據，以分析韋帕的強度及三維結構。



從相片可見，由於韋帕當時只屬熱帶氣旋較低級別的強烈熱帶風暴，眼壁結構相比颱風並不緊密，非常鬆散，中心一帶未能捲起厚密的雲層。



。政府飛行服務隊今午（19日)協助天文台派出定翼機，飛往韋帕的「風眼」附近投放「下投式探空儀」搜集數據。(政府飛行服務隊圖片)

熱帶氣旋韋帕7月19日晚上持續增強，構建風眼，環流相當廣闊。（Tropical Tidbits圖片）

飛行服務隊協助天文台到韋帕中心投放探空儀

天文台晚上在社交平台表示，政府飛行服務隊與天文台在風季期間不時合作，例如今日下午便派出定翼機，飛往熱帶氣旋中心附近，投放「下投式探空儀」。

政府飛行服務隊與天文台不時合作，派出定翼機飛往熱帶氣旋中心附近，投放「下投式探空儀」。（氣象冷知識截圖）

政府飛行服務隊與天文台不時合作，派出定翼機飛往熱帶氣旋中心附近，投放「下投式探空儀」。（氣象冷知識截圖）

探空儀在韋帕外圍雨帶錄得強風

天文台又指，探空儀在韋帕外圍雨帶錄得強風，而收集所得的數據有助分析韋帕的強度及三維結構。「相入面嘅對流雲團，係由政府飛行服務隊飛到風暴中心附近時拍攝㗎。」

相片由政府飛行服務隊在韋帕中心附近拍攝。（天文台FB圖片）

▼2023年超強颱風蘇拉風眼一帶▼



▼2024年熱帶風暴桃芝風眼一帶▼



韋帕風球｜下午眼壁結構鬆散 未能捲起厚密的雲層

不過從圖中可見，韋帕當時只屬較低級別的熱帶氣旋，可看出眼壁結構不緊密，非常鬆散，風暴中心一帶未能捲起厚密的雲層。

翻查資料，2023年超強颱風蘇拉逼近本港時，政府飛行服務隊曾出動挑戰者605定翼機，偵察風眼的最新動向，即時將數據傳給天文台分析所用。當時相片可見，蘇拉的結構緊密及風眼清晰，與韋柏的風眼有明顯分別。

天文台7月19日晚上7時發出的韋帕路徑圖。（天文台圖片）

天文台7月19日晚上繼續預計韋帕翌日增強至颱風級別。（天文台網頁截圖）

截至晚上8時 韋帕已增強至強烈熱帶風暴

根據天文台晚上8時公布的資料，目前韋帕集結在香港東南偏東約390公里，已增強至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時110公里。天文台預料韋帕今日繼續增強，將橫過南海東北部，並移近廣東沿岸。