桃芝風眼曝光．多圖｜飛行服務隊定翼機直擊大爛眼　眼壁結構鬆散

熱帶風暴桃芝逼近本港，天文台今日（13日）下午發出3號風球。相信「我Uncle剛從飛機拍到（颱風名稱）風眼」已成為市民熟知的網絡潮語，不過政府飛行服務隊今日確實出動定翼機，飛入桃芝探測風眼及投下探測儀搜集數據。



最新的相片可見，由於桃芝只屬熱帶氣旋較低級別的熱帶風暴，眼壁結構並不緊密，非常鬆散，中心一帶未能捲起厚密的雲層，可謂是一隻「爛眼」。



▼11月13日 政府飛行服務隊拍攝到熱帶風暴桃芝風眼一帶▼



11月13日的衞星圖片可見，熱帶氣旋桃芝未有明顯風眼。（Tropical Tidbits圖片)

桃芝中心附近最高持續風速為每小時85公里

桃芝目前只有熱帶風暴級別，在傍晚6時集結在香港之東南約210公里，中心附近最高持續風速為每小時85公里。天文台預測將向西移動，明日下午2時減弱至熱帶低氣壓級別，中心附近最高持續風速為每小時45公里。

從飛行服務隊拍攝的相片可見，桃芝的眼壁結構並不緊密，非常鬆散，中心一帶未能捲起厚密的雲層，可謂是一隻「爛眼」。

根據天文台資料，風眼為颱風中心略為圓形的區域，大小不一，直徑可小至10公里以內，亦可大至200公里，一般約為30至60公里。而風眼被眼壁包圍，而眼壁是圓環形的厚雲，為整個熱帶氣旋系統中風力最強的區域，同時附有強降雨。

▼2023年9月1日早上 政府飛行服務隊拍攝到超強颱風蘇拉第風眼▼



去年超強颱風蘇拉風眼清晰

其實港人平時獲得的颱風數據，有賴政府飛行服務隊在颱風內投下探測儀收集。例如去年超強颱風蘇拉逼近本港時，政府飛行服務隊亦出動挑戰者605定翼機，偵察風眼的最新動向，並即時將數據傳給天文台分析所用。當時相片可見，蘇拉的結構緊密及風眼清晰，與桃芝的爛眼有明顯分別。