天文台：天氣極端酷熱　多區氣溫逾35度　下周持續有驟雨雷暴

酷熱天氣警告現正生效，天文台指，天氣極端酷熱，正午時分，本港多區區氣溫上升至攝氏35度左右；稍後局部地區有驟雨及雷暴。天文台預計，廣東地區明日天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響該區，下周一本港有幾陣驟雨及雷暴，並持續一周。另外，天文台預測，熱帶氣旋竹節草會在今日橫過琉球群島一帶並進一步減弱。



另外，勞工處於中午時發出黃色工作暑熱警告。



(天文台網頁截圖)

上水、大埔、黃大仙錄超過35度 元朗公園36.4度

近中午時份，本況部份地區氣溫上升至超過攝氏35度，包括上水、大埔、黃大仙等，元朗公園更錄得36.4度。

天文台發出特別天氣提示指，本港天氣極端酷熱，呼籲市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適，請儘快求醫。

而本港今日稍後局部地區有驟雨及雷暴。今晚大致多雲。吹輕微至和緩西至西南風。展望明日部份時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。

天文台九天天氣預報。（天文台網頁）

天文台預料，廣東地區明日天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響該區。同時，一道廣闊低壓槽為南海中部帶來驟雨，該廣闊低壓槽會在下週初移近南海北部及廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。受活躍的西南氣流影響，下週中後期華南沿岸天氣持續不穩定。

此外，熱帶氣旋竹節草會在今日橫過琉球群島一帶並進一步減弱。

▼7月25日 傍晚雷暴錄得1萬次閃電▼



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天文台預計，明日（27日）最高氣溫達攝氏33度，最低28度，日間酷熱，而部份時間有陽光，局部地區有驟雨。根據天文台分區天氣預報，明日下午，多區氣溫更有機會高達35度，包括上水、打鼓嶺、石崗、大埔和沙田等。

根據天文台分區天氣預報，明日下午，多區氣溫更有機會高達攝氏35度，包括上水、打鼓嶺、石崗、大埔和沙田等。（天文台網頁）

至於下周一短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴。其後一周（7月29日至8月4日），驟雨天氣持續，並有幾陣雷暴。