黑雨︱氣象專家：竹節草「尾巴」致暴雨　暴雨隨機性大難超前部署

【黑雨／hko／香港天氣／天文台／暴雨／水浸／雨量分佈】香港今早（29日）突降暴雨，天文台發出今年首個黑色暴雨警告信號。氣象專家梁榮武表示，今日天氣形勢由熱帶氣旋「竹節草」延伸的廣闊低壓槽造成，低壓槽內任何一地都可能出現暴雨，香港南邊碰巧雨勢非常大。梁亦指，暴雨隨機性大，是非常難預測的天氣現象，較難「超前部署」。



香港今早突降暴雨，天文台發出今年首個黑色暴雨警告信號。（廖雁雄攝）

暴雨隨機性大 太早預判容易出現誤報

天文台今早9時10分發出黑色暴雨警告信號，剛好是上班高峰時間，不少網民對此不滿，質疑為何是次政府沒有「超前部署」極端天氣安排。

香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武解釋，暴雨與颱風特性不同，颱風一般可以超前部署一兩天，但暴雨隨機性大，不同地方但有條件下大雨，但具體是何時何地，現今科技難預測，太早預判容易出現誤報。

梁榮武指暴雨隨機性大，是非常難預測的天氣現象，較難「超前部署」。 (資料圖片)

今早東區、南區及南丫島的雨勢特別大，曾錄得每小時雨量超過100毫米的大暴雨；但新界西卻幾乎沒有雨量。梁榮武表示，暴雨時局部雨量多，局部雨量少甚至沒有雨的情況經常發生。他指出，曾有人建議分區暴雨警告，但現今技術無法達成。

根據天文台過去24小時雨量分佈圖，新界西雨量非常少。（天文台截圖）

天文台昨日（28日）在「天氣随筆」發表題為《疾風知勁「草」》文章，指出熱帶氣旋「竹節草」會在一兩日橫過東海，靠近華東沿岸地區。雖然其環流不會直接影響廣東，但受其延伸的廣闊低壓槽影響，預告今日（29日）及明日（30日）廣東沿岸地區天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。