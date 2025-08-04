天氣｜今有狂風雷暴　雨勢有時頗大　早上九龍西貢錄逾20毫米雨量

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台／紅雨／黑雨／暴雨警告】天文台於今晨（8月3日）6時30分發出黃色暴雨警告信號。天文台指出，活躍西南季候風正為華南沿岸及南海北部帶來雷雨本港方面，今早九龍部分地區及西貢錄得超過20毫米雨量。



天文台預測，本港今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎26至30度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（5日）天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本周中至後期驟雨逐漸減少，漸轉酷熱。



圖為截至8月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月4日清晨5時45分，天文台顯示各區過去一小時雨量。（天文台網頁圖片）

▼8月2日 黑色暴雨警告再度生效▼



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本周中後期驟雨減少

天文台指出，活躍西南季候風及高空擾動會在今明兩日持續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著該西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期華南沿岸地區驟雨減少，漸轉酷熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月4日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月29日 黑色暴雨警告期間多區水浸▼



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「立秋」有驟雨最高32度 周五起酷熱達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）至下周二（12日）均有驟雨，其中至周三（6日）均有雷暴。明日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，料介乎26至29度。周三（6日）間中有驟雨及幾陣雷暴，日間部份時間天色明朗，驟雨逐漸減少，最高31度。周四（7日）為二十四節氣的「立秋」 ，料當日大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間有陽光，最高氣溫32度。

周五（8日）至下周二均日間酷熱，料介乎28至33度。其中，周五部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。周六（9日）大致天晴，但局部地區有驟雨。隨後數日則部份時間有陽光，局部地區有驟雨。