暴雨｜天文台料未來3日雨勢有時頗大　周日北上及下周初返工注意

【明天的天氣／hko／天文台／周末天氣／紅雨／黑雨／暴雨警告／北上注意／立秋】天文台在7月29日及今日（8月2日）五日內兩度發出黑色暴雨警告信號，不過陸續有來。天文台最新預測，料明日（8月3日，星期一）至下周二（8月5日）一連三有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。



隨着西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸覆蓋廣東沿岸，天文台預測下周中後期該區驟雨減少，日間酷熱，本港有望在下周四（8月7日）二十四節氣前一日（6日 )重見陽光。



天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

3個大氣條件齊備 有利對流在華南沿岸發展

天文台科學主任周五( 1日）在網頁天氣隨筆專欄中發表題為《暴雨去又來？》文章指出，隨着季風渦旋逐漸北抬，其南面的活躍西南季候風將會在周末期間開始影響華南沿岸。大氣低層的西南急流會為該區輸送源源不絕的水汽，加上大氣中層的高空擾動靠近，再配合強勁的高層輻散，大氣條件有利對流在該區發展(下圖），因此預料周末至下周初廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。

歐洲電腦模式預測未來一兩日的高空天氣形勢變化。（天文台圖片)

天文台指目前多個電腦模式，包括人工智能模式，均預測今日（8月2日）廣東沿岸地區驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大，而星期日（8月3日）至下星期二（8月５日）雨勢有時頗大（下圖）。

各電腦模式在8月1日預測8月3至5日（星期日至下星期二）的日累積雨量。（天文台圖片）

黑雨今早生效2小時 九龍部分地區雨量超過100毫米

天文台今早清晨發黃色暴雨警告，到9時10分改發黃色暴雨警告，25分鐘後轉發黑色暴雨警告，維持兩小時，中午前後轉為紅雨及黃雨。

活躍西南季候風今早為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴。本港中午前兩三小時多處地區錄得超過70毫米雨量，而九龍部分地區及青衣的雨量更超過100毫米。

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，截至下午13:15，港島、及大嶼山累積雨量普遍超過70毫米，九龍都逾100毫米水平，而西貢至飛鵝山一帶更超過140毫米。（天文台圖片）

明天的天氣 ：有驟雨及幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台表示，受活躍西南季候風及高空擾動影響，未來兩三日廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。預測明日（3日，星期日）氣溫介乎26至29度，吹西南風4至5級，高地間中6級；多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。

天文台8月2日上午11時半更新九天天氣預報，預測8月3日至5日有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。(天文台圖片)

下周一及二返工注意 料有幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大

九天天氣預報顯示，惡劣天氣延續至下周初，預測下周一（4日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大；下周二（5日）也是多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。

即未來三日天氣料相若，氣溫介乎26至29度，吹西南風4至5級，高地間中6級。6級為強風，即3號風球風力。

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

下周四立秋日間酷熱 市區最高33度

隨着西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸覆蓋廣東沿岸，天文台預測下周中後期該區驟雨減少，日間酷熱。天文台預測下周三（6日）吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，下午部分時間天色明朗，市區氣溫回升至3字頭，最高31度。

到下周四（7日)立秋，料仍大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光，氣溫最高32度；天文台預測由下周五（8日）起至8月11日日間酷熱，市區最高氣溫33度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。