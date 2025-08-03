暴雨｜周一周二返工注意　天文台料有狂風雷暴　雨勢有時頗大

【明天的天氣／hko／天文台／周末天氣／紅雨／黑雨／暴雨警告／北上注意／立秋】天文台今（3日）日指出，活躍西南季候風及高空擾動，會在未來一兩日持續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，預測星期一及二（4及5日）多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。



天文台表示，隨着西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期華南沿岸地區驟雨減少，漸轉酷熱。天文台九天天氣預報顯示，周三（6日）起日間部分時間天色明朗，本周四（7日）二十四節氣「立秋」過後，氣溫會上升至最高達33度。



天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台指，活躍西南季候風正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港方面，中午前後的雷雨為多處地區帶來超過30毫米雨量。天文台展望，未來一兩日天氣持續不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本週中至後期驟雨逐漸減少，漸轉酷熱。

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

明天的天氣：有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台表示，活躍西南季候風及高空擾動會在未來一兩日持續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。九天天氣預報顯示，預測星期一（4日）吹西南風4至5級，離岸及高地間中6級；多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。到星期二（5日）天氣相若，吹西南風4至5級，高地間中6級；多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

天文台8月3日上午11時半更新九天天氣預報，預測周一及二天氣仍甚差，周三起好轉。（天文台截圖）

天文台科學主任上周五( 1日）在網頁天氣隨筆專欄中發表題為《暴雨去又來？》文章指出，隨着季風渦旋逐漸北抬，其南面的活躍西南季候風將會由上周末期間開始影響華南沿岸。大氣低層的西南急流會為該區輸送源源不絕的水汽，加上大氣中層的高空擾動靠近，再配合強勁的高層輻散，大氣條件有利對流在該區發展，因此預料由上周末至本周初廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。

天文台指目前多個電腦模式，包括人工智能模式，均預測今星期日（8月3日）至星期二（8月5日）雨勢有時頗大（下圖）。

各電腦模式在8月1日預測8月3至5日（星期日至下星期二）的日累積雨量。（天文台圖片）

周三起天氣逐漸好轉 周四立秋後連日氣溫高達33度

天文台指隨着該西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期華南沿岸地區驟雨減少，漸轉酷熱。預測星期三（6日）天氣逐漸好轉，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，日間部分時間天色明朗，驟雨逐漸減少，氣溫稍為上升至最高達31度。周四（7日）為「立秋」，預測大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光，最高氣溫升至最高32度。

天文台預測由周五（8日）起至下周二（12日），部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28至33度。