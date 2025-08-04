天文台超前預警：周二部份地區雨勢或「特別大」　身處戶外需暫避

【天文台／天氣／weather／明天的天氣／hko／紅雨／黑雨／暴雨警告】活躍西南季候風正為華南沿岸及南海北部帶來雷雨。天文台今日（4日）下午5時半發出特別天氣提示，指本港明日(5日，星期二）天氣仍然不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴，明日初時部份地區雨勢可能特別大，市民出門前應留意天文台的最新天氣消息及警告。



天文台又特別提到，大雨發生時如市民身處戶外，應到安全地方暫避，直至大雨過去。又提醒市民應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。



天文台預計，隨着西南季候風緩和，本週後期沿岸地區驟雨逐漸減少。據九天天氣預報，驟雨要到周六（9日）才會完全消失，當日大致天晴，日間酷熱，氣溫介乎29至33度。



8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

天文台下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台表示，活躍西南季候風及高空擾動會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，預料今晚及明日有密雲，明日氣溫介乎26至29度，和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風，間中有大驟雨及狂風雷暴。

隨著西南季候風緩和，本週後期沿岸地區驟雨會逐漸減少，高空反氣旋會為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。據天文台九天天氣預報，明日顯著降雨概率為「高」，情況要到周四（7日）才會回落至「中高」，周五（8日）後的顯著降雨概率為「低」。天文台預計，周五起到下周二（12日）本港日間天氣酷熱，氣溫介乎28至33度。

另外，天文台指，一個低壓區會為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，並在本週後期移向呂宋一帶，但其強度及路徑存在變數。

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)