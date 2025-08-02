黑雨│打工仔再湧天文台fb鬧爆　「返咗工先黑雨」嘲：超遲部署？

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨警告／紅雨警告】香港天文台今早（8月2日）9時45分發出黑色暴雨警告信號（黑雨），香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。



一周內兩次黑雨，今日紅雨及黑雨分別於9時10分及9時45分發出，再引起市民不滿，認為部份地區早出現大雨水浸，但天文台未及時懸掛暴雨警告信號，紅雨黑雨出現時已過了市民上班高峰，網民湧入天文台facebook表達不滿，「超遲部署？」、「諗完未呀，做教育嗰班真係俾你玩死」、「真係唔明已經超過70毫米雨唔轉紅雨？」、「翻咗工先黑雨」、「星期六仲有好多人要上班，又是冒着大雨，成身濕晒返工」、「多謝哂，我安全返到公司啦，仲成身濕哂添，鞋都浸埋水咁行路吱吱聲」、「啟德現在已經停晒雨，依家先至轉黑色暴雨」。



7月29日，香港掛起今年首個黑雨，不足一周時間再掛起第二次黑雨。（資料圖片）

星期六仍有不少打工仔上班，今早香港多區暴雨，甚至出現水浸，天文台早上6時50分已發出黃色暴雨警告（黃雨），去到9時10分及9時45分改發紅雨及黑雨，「紅轉黑」相隔不足1小時。

天文台早上改發紅雨時，已有不少網民指太遲。 （fb截圖）

有網民在天文台fb上傳圖片，指今早將軍澳已經水浸。（fb圖片）

有網民指雨勢之大，令他出門後「爆遮」。（fb圖片）

有網民在天文台fb上傳圖片，表示今早雨勢很大。（fb圖片）

網民質疑未及早掛黑雨：可以黑雨未？行都行唔到

紅雨及黑雨發出前，許多打工仔已經冒雨上班，早於天文台9時10分發出紅雨時，不少網民至到天文台fb留言表達不滿，批評發得太遲，又質疑未及早掛黑雨，「唔嘗試下超前少少部署？」、「又係9點10分，叻」、「黑雨係港島期間限定先有」、「真係唔明已經超過70毫米雨唔轉紅雨？」、「咁大雨都唔掛黑雨，依家返工全身濕晒」、「荃灣勁大雨，雷聲又響，只係紅雨咋？」、「又9點10分，8點45落到狗屎咁，10分要返工嘅返哂先開始掛」、「點解又係9點10分呢？一早橫風橫雨又唔掛」、「可以黑雨未？行都行唔到」、「唔好以為全香港人都淨係返工啊，我帶住小朋友返學，出到一半有遮都全身濕晒，你先話改紅雨，其實而家都已經係黑雨程度啦，九點前好改啦」。

天文台改發黑雨，不少打工仔已冒雨上班。（fb截圖）

有網民笑指天文台改掛黑雨時已經停雨。（fb圖片）

打工仔指掛黑雨後無雨：9:50分觀塘遮都唔使擔

天文台已於9時45分改發黑雨，仍引起市民不滿，「又等人出門口返工先掛」、「9:50分觀塘遮都唔洗擔，9:20分前大雨到X街」，認為掛黑雨時雨勢已變小、「根本就係天氣報告，而唔係天氣預報」、「而家停雨先黑雨？」、「成條褲濕晒，仲要返工，然後你哋依家先掛黑雨」、「咁快又五百年」、「啟德現在已經停晒雨，依家先至轉黑色暴雨」。