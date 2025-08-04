天文台：7月雨量高正常值五成半　平均最高氣溫32.4度史上第九高

七月天氣異常幟熱，同時暴雨連連。天文台總結今年7月天氣指，上月較正常炎熱，平均每日最高氣溫為攝氏32.4度，是有紀錄以來7月的第九高。受熱帶氣旋丹娜絲及颱風韋帕影響，7月有顯著降雨，總雨量為601.7毫米，較正常值高385.8毫米約百分之五十六。天文台於7月共發出1個黑雨警告及7個紅雨警告信號。



天文台於7月29日發出今年首個黑雨警告信號。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

7月發出今年首個黑雨、7個紅雨

天文台於7月發出今年首個黑雨警告及7個紅雨警告信號，7月總雨量為601.7毫米，較正常值385.8毫米高約百分之五十六。天文台解釋，7月有顯著降雨因受熱帶氣旋丹娜絲的殘餘雨帶、月中颱風韋帕，以及月內數度低壓槽及活躍西南季候風影響。

7月29日上午降下大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。柴灣道迴旋處再次水浸，有的士司機冒險涉水而行。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

上半年雨量低於正常近三成

天文台補充，上半年雨量低於正常，首七個月累積雨量只有1,046.1毫米，較同期正常值1,468.2毫米少約百分之二十九。

7月29日上午降下大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

7月平均最高氣溫為32.4度，較正常值高0.8度，是有紀錄以來7月份的其中一個第九高。7月平均氣溫29.5度及平均最低氣溫27.4度，分別較正常值高0.6度及0.5度。

7月6日，上水曾錄得攝氏39度高溫。（資料圖片）

天文台又表示，受颱風韋韋帕影響，7月20日全港有超過33人受傷，至少有2,284宗塌樹、7宗水浸及5宗棚架倒塌報告。

▼7月20日 天文台發出10號風球▼

