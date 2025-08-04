黃雨│打工仔湧天文台FB鬧爆不掛黑雨：人都癲！　教1招改善惹共鳴

【天文台／HKO／天氣消息／紅雨／黑雨】本港連日暴雨不斷，多區錄得超過40毫米雨量，九龍部份地區雨量更超過70毫米。而天文台今日（8月4日）兩度發出黃色暴雨警告信號（黃雨警告），至中午12時20分才改發紅色暴雨警告信號（紅雨警告），但1小時後再次轉回黃雨警告。



不少打工仔、網民湧到天文台Facebook「鬧爆」天文台發出暴雨警告信號安排，質疑為何暴雨水浸下也不發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），「大雨到行唔到都唔黑雨⋯⋯」、「黑雨絕對有需要，雨繼續打橫落，雨量計根本已經不可以作準」、「超前部署呢？」、「日日係咁黄紅黑真係人都癲！」。也有網民建議「其實香港已經落了很多日雨，有必要掛紅同黑時要鬆手啲，因為感覺上已經好惡劣，特別是雨是打横落」，獲大批網民認同。



本港今日暴雨不斷。（天文台FB）

本港今日再次迎來大暴雨狂風雷暴，天氣相當惡劣。天文台今早6時30分發出第1次黃雨警告，至早上9時除下，但暴雨未停，1小時後、早上10時25分天文台再度發出黃雨警告，至中午12時20分改發紅雨警告。再1小時後，天文台除下紅雨警告，轉回黃雨警告。

天文台今日兩度發出黃雨警告，至中午12時20分才改發紅雨警告。（天文台FB）

1天兩度發黃雨警告 中午改發紅雨警告1小時

天文台表示，過去兩三小時，本港多處地區錄得超過40毫米雨量，而九龍部份地區雨量更超過70毫米。天文台又指，持續暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞；受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。

天文台表示，過去兩三小時，本港多處地區錄得超過40毫米雨量，而九龍部份地區雨量更超過70毫米。（天文台）

打工仔批天文台不掛黑雨：大雨到行唔到都唔黑雨

大暴雨下打工仔都要冒雨出門，不少人湧到天文台Facebook「鬧爆」發出暴雨警告信號安排，質疑為何暴雨水浸下也不發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），「大雨到行唔到都唔黑雨⋯⋯」、「下世先掛紅雨呀嘛，雷達睇暴雨起碼維持咗15分鐘以上，落到倒水咁到家陣先啱啱掛紅雨，真係好X好嘢呀」、「黑雨絕對有需要，雨繼續打橫落，雨量計根本已經不可以作準」、「幾大雨都好，市區無雨就黃雨，掉返轉市區咁嘅雨量就一早黑雨了」、「其實香港已經落了很多日雨，有必要掛紅同黑時要鬆手啲，因為感覺上已經好惡劣，特別是雨是打横落」、「超前部署呢？」。

也有網民感嘆，「日日係咁黄紅黑真係人都癲！呢場雨由噚日落到而家仲未停過，仲係咁行雷勁大雨……幾時先可以見到藍天白雲，太陽伯伯再開工？」。