天氣｜今日有大驟雨及強烈狂風雷暴　明日初時雨勢有時頗大

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台／紅雨／黑雨／暴雨警告】活躍西南季候風及高空擾動正為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴。天文台預測，本港今日（8月5日）密雲，有大驟雨及強烈狂風雷暴。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日（6日）天氣仍然不穩定，初時雨勢有時頗大。星期四（7日）驟雨逐漸減少，隨後兩三日大致天晴及酷熱。天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本周中至後期驟雨逐漸減少，漸轉酷熱。



圖為截至8月5日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月5日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月4日 遊客暴雨下觀看維港景色▼



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本周後期驟雨減少 低壓區強度及路徑存變數

天文台指出，活躍西南季候風及高空擾動會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著西南季候風緩和，本周後期沿岸地區驟雨逐漸減少。同時，高空反氣旋會為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。而一個低壓區會為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，並在本周後期移向呂宋一帶，但其強度及路徑存在變數。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月5日清晨6時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月2日 黑色暴雨警告再度生效▼



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「立秋」有驟雨雷暴最高32度 周五至下周二酷熱達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（6日）至周五（8日）均有驟雨，其中明日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，料介乎27至30度。周四（7日）為二十四節氣的「立秋」 ，料初時驟雨較多及局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，料介乎28至32度。

周五（8日）至下周二均日間酷熱，最高達33度。其中，周六（9日）及周日（10日）大致天晴，下周一（11日）及下周二（12日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨。下周三（13日） 仍有有幾陣驟雨，最高氣溫32度。