暴雨｜「黑雨」提早周一晚殺到　林超英：雨團像火車一卡緊跟一卡

活躍西南季候風及高空擾動周一( 4日）晚上為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴，天文台先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告信號。天文台前台長林超英指出，這場雷雨發生在廣東沿海，「雨團像火車一卡緊跟一卡，向着東北偏東方向走」，「香港在火車尾，以為最後一卡過了，誰知後方又重新生長出新的一卡」，雨團間距約為40公里之譜。



他預計天文台工作人員又要通宵工作，「天文台預報員大概又要忙到天亮，辛苦他們了！」



8月4日晚上狂風雷暴，天文台發出黑色暴雨警告，連場閃電不停，市民爆閃一刻。圖為21:58攝於九龍東。（Ho Tsz Ching Rita攝／Facebok專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片）

8月4日晚上狂風雷暴，天文台發出黑色暴雨警告，連場閃電不停，市民爆閃一刻。圖為23:01攝於九龍東。（Walter Leung ·攝／Facebok專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片）

8月5日凌晨2時衞星雲圖顯示，在香港及大灣區一帶，被強對流天氣包裹（紅色範圍）。（天文台網頁圖片)

2小時由黃雨升級至黑雨

周一晚至周二凌晨（4至5日)的這場「黑雨」，由天文台周一晚上9時發出發出有雷雨區發展的特別天氣提示開始。45分鐘後、9時45分即發出黃色暴雨警告信號，又50分鐘改發紅色暴雨警告信號，再於深夜11時45分發出黑色暴雨警告信號。由黃雨升級到黑雨僅兩小時。

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林超英周一在Facebook發文表示，周一晚的雷雨發生在廣東沿海，他這樣形容：

雨團像火車一卡緊跟一卡，在西南季風背景下，向着東北偏東方向走，絡繹不絕。香港在火車尾，以為最後一卡過了，誰知後方又重新生長出新的一卡。 天文台前台長林超英

林超英：雨團間距約為40公里之譜

林超英引用天台閃電位置資訊服務網頁的11時半前後雲對地閃電位置截圖，「可以見到雨團間距約為40公里之譜，這就是氣象裏所謂的『中尺度』。」他預計天文台工作人員又要通宵工作，「天文台預報員大概又要忙到天亮，辛苦他們了！」

（林超英Facebook圖片／天文台閃電位置資訊服務網圖片）

雲對地閃電位置截圖可見，「雨團火車」由珠江口向東北偏東前進，車頭在汕尾，車尾在珠江口，長達180公里。

8月4日晚上9時至5日凌晨1時，天文台共錄得香港境內有2,335次雲對地閃電。(天文台閃電位置資訊服務網圖片）

周一晚至周二凌晨4小時共錄得7300次閃電

天文台由周一晚上9時至周二凌晨1時，共錄得香港境內有2,335次雲對地閃電，最多在新界東錄得，佔了1,562次，其次為香港島及九龍，新界西再次沒有多大風雨。而同一時間錄得4,971次雲間閃電，最多在周一晚上11至12時錄得。

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