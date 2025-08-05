4日3次黑雨　天文台指有AI模式一周前已預測東西走向雨帶覆蓋香港

本港由上周六（2日）至今（5日）四日內，經歷三場「黑雨」（黑色暴雨警告信號）。天文台科學主任今晚撰文指出，這幾次強降雨過程皆有狹長雨帶形成並於廣東沿岸徘徊，而這些雨帶與低層活躍西南季候風相關。



文章提到，AI人工智能電腦模式「風烏」在約一周前，已捕捉到這次過程會有東西走向的雨帶覆蓋廣東沿岸，而且其日降雨預測最後亦與實況相近，為較早對強降雨作出預測提供基礎。



8月5日黑色暴雨警告生效期間，在牛頭角，有外出市民目雨趕往目的地。（羅國輝攝）

8月5日黑色暴雨警告生效期間，在牛頭角，有外出市民目雨趕往目的地。（羅國輝攝）

天文台科學主任在網頁「天氣隨筆」發表題為《2025年8月初的連場黑雨》的文章，指出今年香港迎來一個多雨的夏天，於7月29日出現今年首場黑雨，雖然隨後一兩日天氣稍為好轉，但自上周六開始天氣持續不穩定，發生連場暴雨，天文台需於四日內三度發出黑色暴雨警告信號。連同7月29日的暴雨，今年至今已出現四次黑雨，打破一年內黑雨生效次數的紀錄。

天文台今年由7月29日至8月4日已發出四次黑色暴雨警告信號，打破2000年及2006年紀錄。（天文台圖片）

利大雨發展俱齊：西南季候風輸送水汽 高空擾動靠近有良好高空輻散

文章指，隨着西南季候風在上周六逐漸增強，為華南沿岸輸送源源不絕的水汽，加上這一兩日有高空擾動靠近，並配合良好的高空輻散，其動力條件令低層空氣更容易向上爬升至大氣頂層，十分有利大雨的發展（下圖）。在各種合適的大氣條件於沿岸地區配合及維持下，造就了本港這次連場暴雨過程。

在活躍西南季候風和高空擾動的配合下，廣東地區大雨持續發展。（天文台圖片)

8月5日黑色暴雨警告生效期間，旺角上午傾盤大雨，有市民如常外出，雖有雨傘，但衣服仍被弄濕。（梁鵬威攝）

8月5日黑色暴雨警告生效期間，旺角上午傾盤大雨，有市民如常外出，雖有雨傘，但衣服仍被弄濕。（梁鵬威攝）

8月5日黑色暴雨警告生效期間，旺角上午傾盤大雨，有市民如常外出。（梁鵬威攝）

+ 7

8.2黑雨——新界、九龍及青衣雨量超過140毫米

天文台指，西南季候風上周六漸趨活躍，強雷雨區於當日早上在珠江口一帶持續發展，為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，令天文台需要發出黑色暴雨警告信號。本港當日大部份地區錄得超過70毫米雨量，當中新界、九龍及青衣的雨量更超過140毫米。

8月2日早上9:42的雷達圖。（天文台圖片）

8月2日總雨量圖，大部份地區錄得超過70毫米雨量，當中新界、九龍及青衣的雨量更超過140毫米。（天文台圖片）

▼8月2日 黑色暴雨警告再度生效▼



+ 4

8月5日黑色暴雨警告生效期間，中環上午傾盆大雨。有地下水道疑倒灌滿瀉，水從渠蓋噴出。（梁鵬威攝）

8月5日黑色暴雨警告生效期間，中環上午傾盆大雨，大雨化成如雪花。（梁鵬威攝

8月5日黑色暴雨警告生效期間，中環上午傾盆大雨。有地下水道疑倒灌滿瀉，水從渠蓋噴出。（梁鵬威攝）

+ 2

8.4日晚至8.5日凌晨黑雨 ——觀塘、西貢及港島部份地區雨量超過140毫米

8月4日晚上一道東西走向的強雷雨區在廣東沿岸地區發展及影響本港，天文台在晚上11:45發出黑色暴雨警告信號。本港多處地區錄得超過100毫米雨量，而觀塘、西貢及港島部分地區的雨量更超過140毫米。當影響珠江口一帶的雨勢於8月5日凌晨時分逐漸減弱，天文台逐步改發黃色暴雨警告信號。

8月4日晚上23:42的雷達圖。（天文台圖片）

8.5早上黑雨 ——天文台總部8月雨量確紀錄

天文台表示，8月5日早上廣東西部沿岸的雷雨區仍不斷發展，並向東移動。當珠江口以西的雷雨區進一步發展成更廣闊的強雷雨帶時，天文台再次先後發出紅色暴雨警告和黑色暴雨警告，當中北區、荃灣區及大埔區曾經錄得每小時超過100毫米的大暴雨。

8月5日早上5:48時雷達圖。（天文台圖片）

+ 3

從8月5日凌晨0時至下午5時，本港大部份地區累積錄得超過200毫米雨量，而市區及新界東部分地區的雨量更超過300毫米，當中天文台總部的累積雨量破了8月最高日雨量的紀錄，為358.8毫米。

天文台引述傳媒報道，指這場暴雨令本港多處地區水浸，部份地區出現山泥傾瀉和山洪暴發，多處交通受阻。同時，強雷雨帶亦為本港帶來猛烈陣風及超過12000次雲對地閃電。

天文台總部8月5日的累積雨量破了8月最高日雨量的紀錄，為358.8毫米。（天文台圖片）

8月5日黑色暴雨警告生效期間，大圍下午初段雨勢減弱，居民出來活動，附近明渠水量充足。（夏家朗攝）

8月5日黑色暴雨警告生效期間，大圍下午初段雨勢減弱，居民出來活動，不過部份地方仍有輕微水浸。（夏家朗攝）

8月5日黑色暴雨警告生效期間，大圍下午初段雨勢減弱，居民出來活動，附近明渠水量充足。（夏家朗攝）

+ 1

人工智能電腦模式「風烏」周前已捕捉到這次降雨過程

文章指這幾次強降雨過程皆有狹長雨帶形成並於廣東沿岸徘徊，而這些雨帶與低層活躍西南季候風相關。人工智能電腦模式「風烏」在約一周前已捕捉到這次過程會有東西走向的雨帶覆蓋廣東沿岸，而且其日降雨預測最後亦與實況相近，為較早對強降雨作出預測提供基礎。

人工智能電腦模式「風烏」在約一周前預測8月5日的日累積雨量。（天文台圖片）

天文台預料西南季候風及高空擾動仍會在明日（6日）為本港帶來不穩定的天氣，初時雨勢有時頗大；而隨着季候風緩和及高空擾動減弱，本周後期驟雨會逐漸減少，天色好轉及酷熱。