明日上班注意　天文台料周三有幾陣狂風雷暴　初時雨勢有時頗大

【天氣／明天的天氣／hko／天文台／暴雨／紅雨】香港由上周六（2日）起至今日（5日）經歷三場「黑雨」，但這場8月暴雨尚未結束，天文台今日（5日)在預報中指出，活躍西南季候風及高空擾動仍會在明日（6日，星期三）繼續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。



本周四（7日）為二十四節氣的「立秋」，天文台預測將「重見天日」，料日間短暫時間有陽光及炎熱，過後由周五（8日）起 ，將一連三日大致天晴，日間酷熱，氣溫最高33度。



天文台8月5日下午更新九天天氣預報，預料月8月7日起天色逐漸好轉。(天文台圖片)

明天的天氣：有驟雨及幾陣狂風雷暴 初時雨勢有時頗大

天文台今日指出，活躍西南季候風及高空擾動仍會在明日繼續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，預測本港多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎26至30度。

預測周四「立秋」初時驟雨較多及局部地區有雷暴

天文台指隨着西南季候風緩和及高空擾動減弱，本周後期沿岸地區驟雨逐漸減少，同時受高空反氣旋影響，華南天色好轉及酷熱。九天天氣預報顯示，周四（7日）「立秋」天色逐漸好轉，料大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，市區氣溫最高32度。

周五 （8日）起一連三日料日間酷熱，市區氣溫介乎28至33度。天文台料周五部分時間有陽光，局部地區有驟雨；到周六（9日）大致天晴，下周日（10日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨。

天文台表示，一個低壓區會為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，並在本周後期移向呂宋一帶，有可能進入南海，但其強度及路徑存在變數，九天天氣預報暫未顯示會否影響香港，天文台預測下周一及二（11及12日）吹南至西南風3級，周三（13日）吹南風3級，到四（14日）周吹南至東南風3至4級，市區氣溫31至32度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，到周四雲量較多。