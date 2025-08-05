黑雨雷電交加　天文台至早上錄得近8000次雲對地閃電　大嶼山最閃

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台／紅雨／黑雨／暴雨警告】活躍西南季候風及高空擾動影響，珠江口一帶持續有強雷雨區發展，香港天文台周二（5日）清晨5時20分改發紅色暴雨警告，至5時50分再改發黑色暴雨警告，黑色暴雨警告信號會至少維持至上午11時。由凌晨至早上8時，香港天文台錄得7843次雲對地閃電，以港九、新界西、新界東及大嶼山四個分區計，大嶼山及新界東不相伯仲，大嶼山暫錄3142次雲對地閃電最多。



由8月5日凌晨至早上8時，香港天文台錄得7843次雲對地閃電，以港九、新界西、新界東及大嶼山四個分區計，大嶼山及新界東不相伯仲，大嶼山暫錄3142次雲對地閃電最多。

8月5日07:36雷達圖顯示，雷雨帶覆蓋港島，全港在雨區內。（天文台圖片）

8月5日清晨近6時，有市民在港島東拍攝到一道雷電如同炸烈天空。（ Denise Den攝及提供圖片）

8月5日凌晨2時衞星雲圖顯示，在香港及大灣區一帶，被強對流天氣包裹（紅色範圍）。（天文台網頁圖片)