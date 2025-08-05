黑雨雷電交加 天文台至早上錄得近8000次雲對地閃電 大嶼山最閃
撰文：石國威
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【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台／紅雨／黑雨／暴雨警告】活躍西南季候風及高空擾動影響，珠江口一帶持續有強雷雨區發展，香港天文台周二（5日）清晨5時20分改發紅色暴雨警告，至5時50分再改發黑色暴雨警告，黑色暴雨警告信號會至少維持至上午11時。由凌晨至早上8時，香港天文台錄得7843次雲對地閃電，以港九、新界西、新界東及大嶼山四個分區計，大嶼山及新界東不相伯仲，大嶼山暫錄3142次雲對地閃電最多。
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