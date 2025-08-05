歷年第31個黑雨　至少掛11小時　最長紀錄坐亞望冠追「世紀黑雨」

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】黑色暴雨警告信號下今日（5日）持續大暴雨，多區水浸，香港天文台下午公布黑色至少維持至下午5時，以天文台在清晨5時50分、今日第二度發出黑色暴雨警告信號計，即黑雨至少掛逾11小時。翻查資料，此波黑雨是暴雨警告信號制度1998年3月23日設立以來的第31個黑雨，亦是生效時間第二最長的黑雨，暫時僅次於前年9月7日至8日「世紀黑雨」期間發出的一次，當時黑雨生效時間達16小時35分鐘。



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今年4發出黑色暴雨警告信號 單年最多紀錄

天文台今次在8日內先後4次發出黑色暴雨警告信號，已是歷來單年最多黑雨紀錄，之前最多的黑雨信號紀錄是一年內發出3次，分別在2000年及2006年。今年首個黑雨信號於上月29日發出，第二次黑雨是本月2日、第三次是昨晚，第4次在今早發出，天文台預料黑雨信號會維持到下午3時。

本港今日持續大暴雨，多區水浸。（羅國輝攝）

暴雨警告系統自1998年更新以來，計及今日的兩個，天文台共發過31次黑雨，其中最長時間為2023年9月7日，持續16小時35分鐘。根據天文台定義，當香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時超過70毫米雨量，且雨勢可能持續，便會發黑雨，不過雨量是指導性質，遇有持續下雨，即使未達到每小時規定雨量，也可能發黑雨。