暴雨｜今有驟雨幾陣狂風雷暴　初時雨勢有時頗大　明仍有幾陣驟雨

【明天的天氣／hko／天文台／周末天氣／紅雨／黑雨／暴雨警告／立秋】 活躍西南季候風及高空擾動正為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。天文台預測，本港今日（8月6日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風。



明日（7日）為二十四節氣的「立秋」，天文台展望，明日仍有幾陣驟雨。隨後兩三日部份時間有陽光及酷熱。



圖為截至8月6日清晨5時45分，天文台顯示各區過去一小時雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月6日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月5日 黑色暴雨警告再度生效▼



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低壓區有可能進入南海 強度及路徑仍存變數

天文台指出，活躍西南季候風及高空擾動仍會在今日繼續為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著西南季候風緩和及高空擾動減弱，本周後期沿岸地區驟雨逐漸減少。同時，受高空反氣旋影響，華南天色好轉及酷熱。

而一個低壓區會為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，並在本周後期移向呂宋一帶，有可能進入南海，但其強度及路徑存在變數。

圖為天文台截至8月6日凌晨1時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月5日 黑色暴雨警告再度生效▼



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周六大致天晴 周五至下周日最高33度

根據天文台九天天氣預報，明日（7日）「立秋」及周五（8日）仍有驟雨，其中明日初時驟雨較多及局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，最高32度。周五（8日）局部地區有驟雨，並至下周日（10日）均日間酷熱，最高達33度。

周六（9日）大致天晴，但下周日至下周四（14日）均有驟雨。其中下周日至下周二（12日）均部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，下周一及二最高氣溫32度。下周三（13日） 及周四仍有幾陣驟雨，下周三最高32度，下周四最高31度。