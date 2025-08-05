暴雨｜青衣十多處路陷或損毀　南橋部份路段拱起　議員促檢視物料

本港近日連場暴雨，青衣十多處路面出現路陷或損毀。葵青區議員徐曉杰今（5日）表示，以青衣南橋往青衣方向最為嚴重，該處三、四日前已有路陷和裂縫，部份路段亦拱起，經歷連場暴雨後更惡化，形容凹陷範圍擴大、「爛得愈嚟愈勁」。他估計道路物料出現問題，並建議路政署根據過往的維修紀錄，檢視重複受損的路面，改鋪耐用性較高的新物料。



本港近日連場暴雨，青衣十多處路面出現路陷或損毀，當中以青衣南橋往青衣方向最為嚴重。（葵青區議員徐曉杰提供）

本港近日連場暴雨，青衣十多處路面出現路陷或損毀，當中以青衣南橋往青衣方向最為嚴重。（葵青區議員徐曉杰提供）

區議員徐曉杰 :爛得愈嚟愈勁 青衣南橋數米瀝青碎石

葵青區議員徐曉杰表示，青衣有十多處地方出現損毀，包括美景花園迴旋處、涌美路康順樓巴士站出口等，當中以青衣南橋往青衣方向最為嚴重，該處三、四日前已有路陷和裂縫，部份路段亦拱起；受連日暴雨影響，凹陷範圍擴大、「爛得愈嚟愈勁」。

根據其提供的相片，青衣南橋慢線滿地瀝青碎石，長達數米。此外，青衣西路近油站方向更有三個路陷。徐曉杰指，已收到多名司機投訴指影響駕駛。

青衣西路近油站方向有三個路陷。（葵青區議員徐曉杰提供）

估計道路物料出現問題 促路政署改鋪耐用新物料

徐曉杰指，過往青衣南橋曾兩度進行修路工程，惟多次暴雨期間都出現損毀，而今次明顯相對嚴重，料連場黑雨令路政署人員難以修復。他又估計道路物料出現問題，並建議路政署根據過往的維修紀錄，檢視重複受損的路面，改鋪耐用性較高的新物料，按緩急優次進行維修。

路政署維修工程師：處理好後又被大雨又立即有沙石沖走

路政署維修工程師馮敬邦昨在區議會表示，由於風雨接踵而來，當處理好問題後，又立即有沙石沖走，未能逐一檢視每個位置，並期望天氣好轉後，在下次大雨前做得更好。