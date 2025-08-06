暴雨｜香港律師會：財物損毀等爭議　公眾可申免費法律支援

【天氣／明天的天氣／hko／天文台／暴雨警告／黑雨要上班嗎】 本港持續受暴雨影響，周二（8月5日）再度發出黑色暴雨警告信號，為8日內第四次，亦是歷年年內最多。隨著極端天氣日益增多並持續惡化，香港律師會指從而引起的爭議與法律問題不容忽視，包括財物損毀、違約和責任索償。香港律師會表示，如公眾有需要，可以申請免費法律服務，尋求有關法律支援，有效地解決糾紛。



▼8月5日 黑色暴雨警告生效▼



+ 4

提供免費初步諮詢的律師事務所名單

香港律師會表示，公益法律服務為無法承擔訟費的公眾人士或團體提供法律援助，以確保維持公義，因此至關重要。

舉個例子，因大雨導致大廈滲水問題不時令業主和租客產生爭議。如公眾有需要，可申請免費法律服務尋求支援，有效地解決糾紛。律師會除了為大眾提供免費初步法律諮詢服務的律師事務所名單外，同時鼓勵爭議各方透過調解達至「雙贏」。公眾可瀏覽律師會網站，了解更多關於「免費法律諮詢」及「香港律師會調解員名冊」的資訊。

▼8月5日 黑色暴雨警告生效▼



+ 10

曾與屋宇署製作特輯探討滲水事宜

此外，律師會一向重視公眾法律教育，並於去年與屋宇署製作了《止水有「法」》特輯，一連兩集闡述解決滲水事宜的法律程序、費用及索償。大家可以到屋宇署及食物環境衛生署的「滲水事宜」專題網頁重溫。

目前，香港律師會提供多項公益法律服務，包括「免費法律諮詢專線」、「免費法律諮詢服務」、以及律師會聯同民政事務總署為協助公眾處理大廈管理問題所提供的「大廈管理免費法律諮詢服務」和「免費大廈管理外展法律諮詢服務」，均獲政務司司長辦工室轄下行政署納入「義務法律服務表揚計劃」。