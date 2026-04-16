低壓槽輪住來　天文台料周五起連續9日有驟雨　出門記得帶遮

【明天的天氣／天文台／HKO／驟雨／雷暴／七欖】明日（17日，周五）開始外出宜帶備雨傘。天文台今日（16日）指出，在未來九日將有先後有兩道低壓槽及高空擾動影響華南沿岸，預測明日開始至下周六（25日）都會有驟雨。不過未來三日仍短暫時間有陽光，日間炎熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高29度；下周一（20日）起大致多雲，下周三至五（22日及24日）局部地區有雷暴。



近日氣溫回升至近30度，淺水灣周末泳客增多。（資料圖片）

近日氣溫回升至近30度，淺水灣周末泳客增多。（資料圖片）

近日氣溫回升至近30度，淺水灣周末泳客增多。（資料圖片）

天文台總部今錄得30.2度創今年新高

本港今日下午炎熱，大部分區域都錄得30度左右高溫，其中天文台尖沙咀總部錄得30.2度，創今年新高，打破3月25日錄得的30度紀錄。上水最高，錄得31.2度，而流浮山則達31度，打鼓嶺及大埔最高30.9度。

4月16日下午大部分區域都錄得30度左右高溫，天文台尖沙咀總部錄得30.2度，創今年新高。（天文台圖片）

明天的天氣：短暫時間有陽光 稍後有幾陣驟雨

天文台表示，一道低壓槽會在未來一兩日影響華南沿岸，該區有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，預測明日（17日)吹南風2至3級， 日間炎熱，市區氣溫介乎25至29度，短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。

周六日料有驟雨 七欖開天幕作賽 觀賽宜帶備雨傘

周六（18日）及周日（19日）日間炎熱，市區氣溫介乎24至29度。周六吹微風2級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨；周日吹東至東南風2至3級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。一連三日在啟德體育園主場館舉行的「香港國際七人欖球賽」，在周六及周日將會打開天幕，入場觀眾宜帶備雨傘。

天文台4月16日下午4時半更新九天天氣預報，料由17日至25日都有驟雨。（天文台圖片）

受高空擾動影響 下周一及二有幾陣驟雨

天文台指受高空擾動影響，下周初華南仍有幾陣驟雨，預測下周一（20日）及二（21日）吹東至東南風3至4級，市區氣溫介乎24至28度；大致多雲，日間短暫時間有陽，周一局部地區有驟雨，周二有幾陣驟雨。

天文台4月16日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎23至29度。（天文台圖片）

另一低壓槽下周殺到 下周三至五局部地區有雷暴

天文台指另一道低壓槽會在下周中後期為該區帶來不穩定天氣。九天天氣預報顯示，下周三（22日）吹南至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，稍後局部地區有雷暴，市區氣溫介乎25至29度。

天文台料下周四（23日）吹東南風4級，後轉東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫稍回落至介乎24至27度；到下周五（24日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫再微跌，介乎23至26度。到下周六（25日）料仍大致多雲，有幾陣驟雨，吹東至東北風3至4級，氣溫介乎23至27度。

天文台4月16日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高95%。（天文台圖片）

由於預測連續9日都會有驟雨，甚至有雷暴，天文台料未來九日相對濕度偏高，下限為70%至75%，上限料均達95%。

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