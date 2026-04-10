天文台料下周一連續四日氣溫30度或以上　熱帶氣旋森拉克路徑一覽

【天文台／HKO／明天的天氣／熱帶氣旋／森拉克／颱風】天文台今日（10日）表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，本港下午大部份地區氣溫上升至28度左右，未來數日廣東沿岸天氣炎熱，由下周一（13日）起，市區氣溫一連四日踏進三字頭，其中下周二（14日）料最高31度，勢打破今年暫時最高溫紀錄（3月25日錄得的30度），隨後下周後期料有低壓槽為華南帶來幾陣驟雨，氣溫稍為下降。



此外，西北太平洋近有一個熱帶氣旋在今早凌晨形成，被命名為「森拉克」，中國氣象局預計最強可達強颱風或超強颱風級別，但未來對中國沿岸無影響。按天文台的路徑概率圖顯示，對東亞地區包括日韓都沒有影響。



▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有遊客帶備反光板，在岸邊拍照。（鄭子峰攝）

4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有女遊客擔遮擋陽光。（鄭子峰攝）

4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有女遊客擔遮擋陽光。（鄭子峰攝）

4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有小童坐在BB車吃餅乾條。（鄭子峰攝）

天文台表示，偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，本港今午大部份地區氣溫上升至28度左右，未來數日廣東沿岸天氣炎熱，而高空反氣旋下周初覆蓋南海北部及華南沿岸，該區天色普遍晴朗，隨後下周後期預料有低壓槽為華南帶來幾陣驟雨。

明天的天氣︰部分時間有陽光 日間炎熱 市區升至30度

天文台九天天氣預報顯示，明日（11日）市區氣溫為26度至29度，新界再高一兩度，相對濕度70%至90%，短暫時間有陽光，日間炎熱，吹南風4級。

天文台4月10日下午4時半更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有家長帶子女出來享受假日。（鄭子峰攝）

下周初期高空反氣旋覆蓋華南沿岸 下周一至周四炎熱

天文台預測下周日（12日）市區氣溫為26度至29度，相對濕度70%至90%，吹南風4級，短暫時間有陽光，日間炎熱，局部地區有一兩陣驟雨。下周一（13日）市區氣溫為26度至30度，相對濕度65%至90%，吹南風3至4級，部份時間有陽光，日間炎熱。

下周二（14日）市區氣溫為26度至31度，相對濕度65%至90%，吹南風3級，大致天晴，日間炎熱。下周三（15日）市區氣溫為26度至30度，相對濕度65%至90%，吹南風3級，部份時間有陽光，日間炎熱。

4月6日復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有小童吃「香港名物」富豪軟雪糕。（鄭子峰攝）

下周五（17日）開始受驟雨影響，本港不再炎熱。（天文台網頁截圖）

下周相對濕度最高維持90%或以上水平。（天文台網頁截圖）

下周末市區氣溫24度至28度 短暫時間有陽光有驟雨

下周後期將有一道低壓槽為華南帶來幾陣驟雨，氣溫同時稍為「下降」，下周四（16日）天氣開始轉變，市區氣溫為25度至30度，相對濕度65%至90%，吹南風2至3級，大致多雲，日間部份時間有陽光及炎熱，惟稍後將有一兩陣驟雨。

下周五（17日），市區氣溫為24度至28度，相對濕度75%至95%，吹微風2級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周六（18日）市區氣溫為24度至28度，相對濕度70%至90%，吹東至東南風3級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

若按天文台的路徑概率圖顯示，「森拉克」對東亞地區包括日韓都沒有影響。（天文台圖片）

「森拉克」2026年4月10日凌晨2時在西北太平洋形成。（微博圖片）

「森拉克」料增強至超強颱風級 未來路徑對香港無影響

中國氣象局今早公布，「森拉克」已在今日凌晨2時西北太平洋形成，預料森拉克先「原地少動」，其後向西北方向移動，強度逐漸加強，下周一（13日）逐漸靠近美國關島附近海面，預計最強可達強颱風或超強颱風級別，但未來對中國沿岸無影響。

截至今午5時，中國氣象局更新「森拉克」的級別至熱帶風暴，最大風力最小時83公里，距離美國關島東南方向約890公里。若按天文台的路徑概率圖顯示，對東亞地區包括日韓都沒有影響。

▼4月7日 大角咀魚木盛開▼

