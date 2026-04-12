天文台料周二及周三市區最高30度　低壓槽本周後期起後帶來驟雨

【天文台／HKO／明天的天氣／低壓槽】天文台今日（12日）指一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，天色大致良好，預測周二及周三（14及15日）本港日間炎熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高升至30度。



不過一道低壓槽會在本周後期為華南帶來幾陣驟雨，預測周四（16日）稍後開始有驟雨，周五（17日）有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，其後至下周初都時晴時雨。



▼4月12日 「包山嘉年華」搶包山比賽安全訓練▼



康文署4月12日在長洲北帝廟遊樂場足球場，為參加「包山嘉年華2026」搶包山比賽的健兒安排攀爬包山及防墮安全訓練，有約200人參加，他們可於4月26日參加「搶包山選拔賽」。（湯致遠攝）

康文署4月12日在長洲北帝廟遊樂場足球場，為參加「包山嘉年華2026」搶包山比賽的健兒安排攀爬包山及防墮安全訓練，有約200人參加，他們可於4月26日參加「搶包山選拔賽」。（湯致遠攝）

康文署4月12日在長洲北帝廟遊樂場足球場，為參加「包山嘉年華2026」搶包山比賽的健兒安排攀爬包山及防墮安全訓練，有約200人參加，他們可於4月26日參加「搶包山選拔賽」。（湯致遠攝）

明天的天氣：部分時間有陽光 日間炎熱

天文台指一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區日間炎熱；高空反氣旋亦會在未來一兩日覆蓋南海北部及華南沿岸，該區天色大致良好。天文台預測明日（13日）吹南風4級，初時高地5級，部分時間有陽光，日間炎熱，市區氣溫介乎26至29度。

九天天氣預報顯示，周二及周三（14及15日）天氣相若，吹南風3級，部分時間有陽光，日間炎熱，最低25、26度，最高料升至30度。

康文署4月12日在長洲北帝廟遊樂場足球場，為參加「包山嘉年華2026」搶包山比賽的健兒安排攀爬包山及防墮安全訓練，有約200人參加，他們可於4月26日參加「搶包山選拔賽」。（湯致遠攝）

康文署4月12日在長洲北帝廟遊樂場足球場，為參加「包山嘉年華2026」搶包山比賽的健兒安排攀爬包山及防墮安全訓練，部分人過往曾入圍決賽，一下子爬上包山頂。（湯致遠攝）

康文署4月12日在長洲北帝廟遊樂場足球場，為參加「包山嘉年華2026」搶包山比賽的健兒安排攀爬包山及防墮安全訓練，部分人過往曾入圍決賽，一下子爬上包山頂。（湯致遠攝）

康文署4月12日在長洲北帝廟遊樂場足球場，為參加「包山嘉年華2026」搶包山比賽的健兒安排攀爬包山及防墮安全訓練，部分人過往曾入圍決賽，一下子爬上包山頂。（湯致遠攝）

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天文台4月12日下午4時半更新九天天氣預報，預測本周初部分時間有陽光，日間炎熱，4月16日起時晴時雨。(天文台圖片)

低壓槽本周後期到港 周五有幾陣驟雨 日間天色明朗

天文台預料高空反氣旋會在本周中期減弱，而低壓槽會在本周後期為華南帶來幾陣驟雨。天文台料周四 (16日）日間部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎25至29度，大致多雲，稍後有一兩陣驟雨。到了周五（17日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫稍回落至介乎24至27度。

天文台4月12日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎24至30度。(天文台圖片)

周末有幾陣驟雨 短暫時間有陽光

天文台料周六（18日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎24至28度；下周日（19日）改吹東至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫與周六相若，介乎24至28度。

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天文台4月12日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高90%至95%。(天文台圖片)

下周一「穀雨」有一兩陣驟雨 日間短暫時間有陽光

下周一（20日）為二十四節氣的「穀雨」，天文台料吹東至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度；下周二（21日）吹南至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫稍上升至25至29度。