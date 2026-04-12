天文台料周二及周三市區最高30度 低壓槽本周後期起後帶來驟雨
撰文：倪清江
出版：更新：
【天文台／HKO／明天的天氣／低壓槽】天文台今日（12日）指一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，天色大致良好，預測周二及周三（14及15日）本港日間炎熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高升至30度。
不過一道低壓槽會在本周後期為華南帶來幾陣驟雨，預測周四（16日）稍後開始有驟雨，周五（17日）有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，其後至下周初都時晴時雨。
▼4月12日 「包山嘉年華」搶包山比賽安全訓練▼
明天的天氣：部分時間有陽光 日間炎熱
天文台指一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區日間炎熱；高空反氣旋亦會在未來一兩日覆蓋南海北部及華南沿岸，該區天色大致良好。天文台預測明日（13日）吹南風4級，初時高地5級，部分時間有陽光，日間炎熱，市區氣溫介乎26至29度。
九天天氣預報顯示，周二及周三（14及15日）天氣相若，吹南風3級，部分時間有陽光，日間炎熱，最低25、26度，最高料升至30度。
+6
低壓槽本周後期到港 周五有幾陣驟雨 日間天色明朗
天文台預料高空反氣旋會在本周中期減弱，而低壓槽會在本周後期為華南帶來幾陣驟雨。天文台料周四 (16日）日間部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎25至29度，大致多雲，稍後有一兩陣驟雨。到了周五（17日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫稍回落至介乎24至27度。
周末有幾陣驟雨 短暫時間有陽光
天文台料周六（18日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎24至28度；下周日（19日）改吹東至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫與周六相若，介乎24至28度。
+2
下周一「穀雨」有一兩陣驟雨 日間短暫時間有陽光
下周一（20日）為二十四節氣的「穀雨」，天文台料吹東至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度；下周二（21日）吹南至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫稍上升至25至29度。
天文台料下周一連續四日氣溫30度或以上 熱帶氣旋森拉克路徑一覽夏天到啦 天文台料下周二至四市區氣溫31度 勢破今年最高溫紀錄高空反氣旋增強天色好轉 天文台料周五起一連5日市區最高30度夏天來了 天文台料周四起日間炎熱 周五至下周一市區氣溫30度