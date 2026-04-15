天文台料周五起有驟雨　下周三至周五初時局部地區有雷暴

【明天的天氣／天文台／HKO】春天天氣變化較大，天文台今日（15日）預測，本周餘下日子日間炎熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高29度；本周五（17日）起開始有驟雨，下周一（20日）二十四節氣「穀雨」大致多雲，有幾陣驟雨，到下周三（22日)稍後至周五(24日）初時局部地區有雷暴。



▼4月13日 機場櫻花島「好運來」櫻花盛開▼



+ 12

一道低壓槽料本周後期逐漸靠近華南沿岸

天文台今日指出，一股偏南氣流會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來炎熱的天氣；預料一道低壓槽會在本周後期逐漸靠近華南沿岸，該區有幾陣驟雨，局部地區可能有雷暴。受高空擾動影響，下周初華南仍有幾陣驟雨。

天文台4月15日下午4時半更新九天天氣預報，料本周天晴有驟雨，下周中有雷暴。（天文台圖片）

明天的天氣：部分時間有陽光 日間炎熱 周六有一兩陣驟雨

天文台預測明日（16日）吹南風3級，部分時間有陽光，日間炎熱，市區氣溫介乎25至29度；周五（17日）吹南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫最高29度；周六（18日）吹微風2級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，氣溫介乎24至29度。

天文台4月15日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎24至29度。（天文台圖片）

周日起天色轉差 一連三日有幾陣驟雨

受低壓槽影響，天文台料下周日（19日）天色轉差，吹東至東南風3級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。其後兩日（20及21日)天氣相若，吹東至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫跟周日一樣，料介乎24至28度。

天文台4月15日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高維持95%。（天文台圖片）

料下周三稍後至周五初時局部地區有雷暴 周五日間天色明朗

天文台料下周三（22日）吹南至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，稍後局部地區有雷暴，市區氣溫介乎25至29度；到下周四（23日）吹南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫回落至介乎24至27度；下周五（24日） 吹東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間部分時間天色明朗。

▼4月7日 大角咀魚木盛開▼

