天文台天氣預測｜冷鋒周四到急降溫　周五最低21度有幾陣狂風雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣】天文台今日（21日）表示，一股偏南氣流正影響廣東西部沿岸，明日（22日）為華南沿岸帶來炎熱的天氣，預測市區（以天文台尖沙咀總部計）氣溫最高30度，其後周四（23日）一道冷鋒橫過，當日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，至周五（24日）受東北季候風影響，市區氣溫降至最低21度，部份地區雨勢較大及有幾陣雷暴。雖然下周日及下周一（26日及27日）因高空擾動遠離，天氣一度稍有好轉，惟下周二至下周四（28日至30日）天氣再度轉壞，連續三日有驟雨及雷暴。



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今日的天氣︰下午短暫時間有陽光

截至今日（21日）中午11時50分，天文台總部錄得氣溫27.7度，相對濕度75%，京士柏紫外線指數為3，強度屬於中。天文台料今日市區氣溫介乎24度至29度，大致多雲，下午短暫時間有陽光，吹和緩偏南風。

明日的天氣︰偏南氣流帶來炎熱天氣 最高30度

天文台指，一股偏南氣流正影響廣東西部沿岸，明日（22日）為華南沿岸帶來炎熱的天氣，預測市區氣溫介乎26度至30度，相對濕度65%至95%，部份時間有陽光，日間炎熱，稍後有幾陣驟雨，吹南風4至5級。

天文台4月21日上午11時半更新九天天氣預報，料本周天氣變化大。（天文台圖片）

周四一道冷鋒橫過 間中有驟雨及幾陣狂風雷暴

現時位於華南北部的低壓槽將在明日（22日）發展為一道冷鋒，並在周四（23日）橫過沿岸地區。九天天氣預報顯示，周四市區氣溫介乎22度至28度，相對濕度75%至95%，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後氣溫下降，吹南風4級，漸轉東北風4級。

周五受東北季候風影響 市區氣溫降至21度

受隨後的東北季候風影響，本周後期廣東地區氣溫下降，同時受高空擾動影響，天氣不穩定，有驟雨及雷暴。周五（24日）市區氣溫降至21度至24度，相對濕度80%至95%，多雲，間中有驟雨，部份地區雨勢較大及有幾陣雷暴，吹東至東北風4級。

周六（25日）市區氣溫介乎22度至26度，相對濕度75%至95%，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，吹東至東北風4級，間中5級。

天文台4月21日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎21至30度。（天文台圖片）

天文台4月21日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高為90%至95%。（天文台圖片）

下周日高空擾動遠離 天色好轉部份時間有陽光

隨着高空擾動遠離，下周初廣東沿岸天色稍為好轉，下周日（26日）市區氣溫介乎23度至28度，相對濕度65%至90%，部份時間有陽光，吹東風3至4級。

下周一（27日）市區氣溫介乎24度至29度，相對濕度65%至95%，大致多雲，日間部份時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，吹東至東南風3級。

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下周二至下周四天氣再轉壞 有驟雨及雷暴

下周二（28日）市區氣溫介乎24度至28度，相對濕度70%至95%，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，吹東至東南風3至4級。

下周三（29日）市區氣溫介乎24度至27度，相對濕度75%至95%，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，吹南至東南風4級，高地5級。

下周四（30日）市區氣溫介乎24度至28度，相對濕度70%至95%，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，吹南至東南風4級，高地5級。