天氣過山車｜天文台料周三30度　冷鋒周四殺到　狂風雷暴跌至22度

【天文台／HKO／明天的天氣／穀雨】春天的天氣變幻莫測。天文台今日（20日）指出，偏南氣流會在星期三（22日）為華南沿岸帶來炎熱的天氣，預測市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）下午將升至30度；華中的低壓槽會在未來一兩日發展為一道冷鋒，並逐漸靠近華南沿岸地區，受冷鋒隨後的東北季候風影響，預測星期四（23日）近午夜氣溫跌至22度，一日半跌8度，新界地區再低兩三度，料打鼓續只有19度；料到星期五（24日）市區更會低見21度。



天文台測星期四及星期五該區天氣漸轉不穩定，周四間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，到周五部分地區雨勢較大及有幾陣雷暴。



▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



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今日下午局部地區有狂風雷暴迎「穀雨」

今日（20日）是二十四節氣「穀雨」，天文台指與高空擾動相關的雷雨正影響廣東沿岸，下午局部地區有狂風雷暴。

明天的天氣：有幾陣驟雨 日間短暫時間有陽光

天文台指受高空擾動影響，明日廣東沿岸仍有幾陣驟雨，而偏南氣流會在星期三為華南沿岸帶來炎熱的天氣。九天天氣預報顯示，明日（21日）吹南至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎25至29度；周三（22日）吹南風4級，間中5級，部分時間有陽光，日間炎熱，稍後有幾陣驟雨，氣溫料升至介乎26至30度。

天文台4月20日上午11時半更新九天天氣預報，料本周天氣變化大，位於華中的低壓槽會在未來一兩日發展為一道冷鋒，並逐漸靠近華南沿岸地區。（天文台圖片）

低壓槽一兩日內發展為冷鋒 漸靠近華南沿岸地區帶來驟雨及雷暴

天文台表示，現時位於華中的低壓槽會在未來一兩日發展為一道冷鋒，並逐漸靠近華南沿岸地區，星期四及星期五該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。受冷鋒隨後的東北季候風影響，本週後期廣東地區氣溫下降。

天文台料周四（23日）由吹南風4級，漸轉東北風4級。大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後氣溫下降，市區氣溫介乎22至28度；到周五（24日）吹東至東北風4級，多雲，間中有驟雨，部分地區雨勢較大及有幾陣雷暴，天氣稍涼，氣溫降至介乎21至24度。

天文台4月20日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎21至30度。（天文台圖片）

天文台4月20日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高為90%至95%。（天文台圖片）

市區一日半跌8度 由周三下午30度至周四深夜降至22度 打鼓嶺19度

天文台自動分區天氣預報顯示，周三下午1時天文台總部氣溫料升至30度，其他區域主要升至31度，上水高達32度。但到周四深夜11時，天文台總部氣溫料降至22度，新界地區再低兩三度，料打鼓嶺低見19度，此情況維持至周五早上。

天文台自動分區天氣預報顯示，4月22日星期三下午1時，天文台總部氣溫料升至30度，其他區域主要升至31度，上水高達32度。(天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，4月23日星期四深夜11時，天文台總部氣溫料降至22度，新界地區再低兩三度，料打鼓嶺低見19度。(天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，4月24日星期五早上7時，天文台總部氣溫料降至22度，新界地區再低兩三度，料打鼓續只有19度。(天文台圖片）

預測周六初時局部地區有雷暴 周日部分時間有陽光

天文台預測到周六（25日）吹東至東北風4級，間中5級，市區氣溫介乎22至26度；大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。到下周日（26日）天色好轉，吹東風3至4級，部分時間有陽光，氣溫介乎23至28度。

天文台預測下周一（27日）吹東至東南風3級，大致多雲，日間部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，氣溫介乎24至29度。下周二及三（28至29日）氣溫介乎24至28度，周二吹東至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗；周三吹東南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。