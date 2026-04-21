天氣｜今日有幾陣驟雨最高29度 早上部份地區雨勢較大有狂風雷暴
撰文：蕭通
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天文台今晨（4月21日）指出，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。同時，一股偏南氣流影響該區。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度；吹和緩南至東南風。於今晨4時25分，天文台曾發出特別天氣提示稱，受高空擾動影響，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。
天文台展望， 明日（22日）日間炎熱。周四（23日）及周五（24日）天氣漸轉不穩定，氣溫逐步下降至21度左右。星期六（25日）有幾陣驟雨，早上氣溫仍然較低。
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼
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周四、周五天氣漸轉不穩 氣溫下降
天文台指出，受高空擾動影響，今日廣東沿岸仍有幾陣驟雨，而偏南氣流會在明日為華南沿岸帶來炎熱的天氣。
此外，現時位於華南北部的低壓槽會在今明兩日發展為一道冷鋒，並逐漸靠近沿岸地區，星期四及星期五該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。受冷鋒隨後的東北季候風影響，本周後期廣東地區氣溫下降
▼天文台九天天氣預報▼
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼
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周四有驟雨狂風雷暴 周五局部雨勢較大最低21度
天文台的九天天氣預報顯示，除下周日（26日）以外，明日（22日）至下周三（29日）均有驟雨。其中，明日日間炎熱，稍後有幾陣驟雨，料介乎26至30度。周四（23日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後氣溫下降，料在22至28度之間。周五（24日）間中有驟雨，部份地區雨勢較大及有幾陣雷暴，天氣稍涼，氣溫進一步回落至21至24度。
周六（25日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，氣溫在22至26度之間。下周日（26日）部份時間有陽光，氣溫回升至23至28度。
下周一（27日）至下周三（29日）均大致多雲有驟雨，日間部份或短暫時間有陽光；最低氣溫均24度， 最高約28至29度。
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