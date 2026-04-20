穀雨天氣｜今早局部能見度頗低　稍後有驟雨局部有雷暴　最高29度

今日（4月20日）為二十四節氣的「穀雨」。天文台指出，廣東地區風勢微弱，本港今早局部地區能見度頗低，橫瀾島的能見度曾下降至3,000米以下。天文台預測，本港地區今日部份時間有陽光。初時局部地區能見度頗低，稍後有幾陣驟雨及局部地區有雷暴。最高氣溫約29度，吹輕微至和緩東至東南風。



天文台展望， 明日（21日）及星期三（22日）部份時間有陽光，日間炎熱。隨後一兩日間中有驟雨，氣溫稍為下降。



圖為截至4月20日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日 白天變黑夜▼



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將受東北季候風影響 本周後期氣溫稍降

天文台指出，受高空擾動及偏東氣流影響，今日華南沿岸有幾陣驟雨。而偏南氣流會在未來一兩日為該區帶來炎熱的天氣。預料一道低壓槽會在本周中後期影響華南地區，該區間中有驟雨及雷暴。受低壓槽隨後的東北季候風影響，本周後期該區氣溫稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月20日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼



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明日及周三炎熱有驟雨 周四及周五有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，除下周日（26日）以外，明日（21日）至下周二（28日）均有驟雨。其中，明日有一兩陣驟雨，日間炎熱，料介乎25至29度。周三（22日）仍日間炎熱，稍後有幾陣驟雨，料介乎26至30度。周四（23日）及周五（24日）大致多雲及有雷暴，其中周四間中有驟雨及幾陣雷暴，料介乎23至27度。 周五有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫進一步回落至22至25度。

周六（25日）有幾陣驟雨，下午部份時間天色明朗，氣溫在22至26度之間。下周日（26日）部份時間有陽光，氣溫回升至23至28度。下周一（27日）及下周二（28日）均介乎24至28度， 大致多雲有驟雨，日間部份或短暫時間有陽光。