天氣｜今日間中有驟雨　初時局部有雷暴　日間驟雨漸減最高30度

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來不穩定天氣，而與其相關的強雷雨區已移至南海北部。天文台預測，今日（6月9日）大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。日間驟雨逐漸減少，最高氣溫約30度。吹和緩北至西北風，初時風勢間中清勁。



天文台展望，未來兩三日天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。周末期間天氣漸轉不穩定。



圖為截至6月9日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



+ 4

本周中期驟雨逐漸減少

天文台指出，受一道低壓槽影響，廣東沿岸今早仍有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽遠離，本週中期該區驟雨逐漸減少。

而受一股偏東氣流影響，本週中後期廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。預料一股活躍偏南氣流及高空擾動會在下週初至中期影響華南沿岸，該區天氣再度不穩定。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



+ 4

未來8日均大致多雲有驟雨 周六起有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10日）至下周三（17日）均大致多雲有驟雨，其中周六（13日）至下周三均有雷暴。

圖為天文台截至6月9日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日料大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，料介乎24至29度。周四（11日）及周五（12日）有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，均介乎25至30度。

周六有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高30度。下周日（14日）有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多，氣溫在27至31之間。

下周一（15日）至下周三均間中有驟雨及雷暴，同介乎27至30度。