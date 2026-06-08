低壓槽殺到　天文台料24小時內雨量達100毫米　周二上班上學注意

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／黃雨／紅雨／停課消息】天文台指位於廣東的一道低壓槽會靠近沿岸地區，明日（9日，星期二）該區有大驟雨及狂風雷暴，今日（8日）下午5時發出特別天氣提示，指位於廣東的低壓槽正逐漸靠近沿岸地區，今晚及明早本港天氣持續不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，預料24小時累積雨量可達100毫米左右，提醒市民明早上班上學前，留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。



九天天氣預報顯示，本周三至五（10至12日）日間部分時間天色明朗，不過周六（13日）起又會開始又會有驟雨及雷暴，下周一至三（15至17日）雨勢較大。



▼6月6日 雷雨區帶來連環閃電▼



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天文台今日指出，位於廣東的一道低壓槽會靠近沿岸地區，明日該區有大驟雨及狂風雷暴。隨着該低壓槽移離廣東沿岸，本周中期該區驟雨逐漸減少。而受一股偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。

天文台6月8日下午4時半更新九天天氣預報，料10至12日天氣好轉，但由13日起一連五日再度有驟雨及雷暴。（天文台圖片）

天文台6月8日下午4時半更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎24至31度。（天文台圖片）

九天天氣預報顯示，明日（ 9日）吹西南風4級，初時間中5級，漸轉東北風4級；大致多雲，有驟雨，初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少；市區氣溫介乎25至29度。

周三（10日）起天色好轉，周三吹東北風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫最低24度、最高29度。周四及五（11及12日）氣溫介乎25至30度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗；周四吹東至東北風4級，稍後離岸間中5級，周五吹東風4級，初時離岸間中5級。

天文台預料一股活躍偏南氣流及高空擾動會在下周初至中期影響華南沿岸，該區天氣再度不穩定，不過本周六（13日）起再度有雨。

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九天天氣預報顯示，周六吹東至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，市區氣溫介乎26至30度。到下周日（14日）吹南至西南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多，氣溫介乎27至31度。

到下周一至三（15至17日）天氣較差，均吹南至西南風4級，離岸間中5級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，每日氣溫介乎27至30度。